Обстрел Днепра: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)

Вчера с вечера оккупанты несколько волн "шахедов" атаковали Днепр. В городе раздалось более 10 мощных взрывов.

Последствия обстрела Днепра

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за атаки в Днепре из-за атаки БпЛА произошло несколько пожаров.

" Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадали двое детей. Все данные уточняем ", – написал Лысак.

Позже он сообщил, что в городе произошел террор по гражданскому населению.

"Скоро на вражеских пабликах появится очередной вброс "уничтожения офицеров НАТО".

По факту же снова террор гражданского населения в Днепре.

Повреждены дома, учебные заведения и культуры. Изуродованные автомобили. Напуганы рядовые горожане, особенно – дети. Несмотря на все, держимся.

Благодарю всех, кто приобщается к ликвидации последствий массированной атаки – спасателям, коммунальщикам и правоохранителям, волонтерам и всем неравнодушным", – написал глава ОВА.

В общей сложности по его данным погибли две женщины, пострадавших по состоянию на ночь было 16.

Среди них трое детей. Кроме девятимесячной девочки, ребята 6 и 11 лет. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

В больницы доставили пять человек, им оказывают медпомощь.

По данным мэра Днепра Бориса Филатова, в разных районах Днепра уже идет ликвидация последствий ударов. Привлечено много тяжелой коммунальной техники.

"Повреждены по меньшей мере 15 домов. В их числе студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия.

Обследования будут продолжаться до утра. Особенно в частной застройке.

В больницах города помогают раненым. В общей сложности количество пострадавших увеличилось уже до 28 — четверо из них — дети.

Спасибо всем, кто в эту трудную ночь рядом с людьми. Искренние соболезнования семьям погибших", – написал Филатов.

Обновлено: По данным ГСЧС по состоянию на утро, массированная атака россиян унесла жизни 3 человек, среди них 1 ребенок.

Предварительно ранения получили 28 человек, из них 4 ребенка.

Повреждения получили дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия, а также автомобили.

Из-за атаки БПЛА в городе возникло несколько пожаров. Все они ликвидированы.

К работам были привлечены 173 спасателя и 37 единиц техники ГСЧС.