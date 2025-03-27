Обстрел Днепра: что известно

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Недилько Ксения
Вчера с вечера оккупанты запустили БпЛА типа "Шахед" по большим городам, среди которых Днепр.
Пожары в Днепре. Фото: Марьяна Безуглая
В течение ночи была 1 воздушная тревога, длившаяся 6 часов. 38 мин.
В городе работало ПВО, местные жители слышали мощные взрывы. В результате атаки "Шахедов" по районам города произошли пожары в жилых застройках, изуродованы жилые дома, окна в квартирах горожан, автомобили во дворах.
Все коммунальные службы уже начали свою работу и работают над устранением всех последствий обстрела.
Сегодня утром нардеп Алексей Гончаренко написал: "В Днепре ужас".
Уже утром Сергей Лысак сообщил, что все пожары, возникшие в Днепре из-за атаки БПЛА, спасатели потушили.
Пострадали три человека – 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь была оказана на месте.
В городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное заведения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек побиты, еще несколько – уничтожены. Зацепило и 2 грузовика.
На местах работают все службы. Привлечены благотворители, издающие строительные материалы. Коммунальщики убирают территорию. Защитники неба уничтожили в области 6 БПЛА.
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