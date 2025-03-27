Обстрел Днепра: что известно

Вчера с вечера оккупанты запустили БпЛА типа "Шахед" по большим городам, среди которых Днепр.

Пожары в Днепре. Фото: Марьяна Безуглая

В течение ночи была 1 воздушная тревога, длившаяся 6 часов. 38 мин.

В городе работало ПВО, местные жители слышали мощные взрывы. В результате атаки "Шахедов" по районам города произошли пожары в жилых застройках, изуродованы жилые дома, окна в квартирах горожан, автомобили во дворах.

"Из-за атаки дронов в Днепре произошло сразу несколько пожаров. Загорелись авто, объекты инфраструктуры. Все службы работают. Есть ли пострадавшие – выясняем", – написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак вчера в 23:04.

Все коммунальные службы уже начали свою работу и работают над устранением всех последствий обстрела.

Нардепка Марьяна Безуглая опубликовала фото пожаров в Днепре и написала: "Снятся ли Трампу украинские города? Эти две недели "американских мирных переговоров" в угоду путину они выглядят так".

Сегодня утром нардеп Алексей Гончаренко написал: "В Днепре ужас".

Уже утром Сергей Лысак сообщил, что все пожары, возникшие в Днепре из-за атаки БПЛА, спасатели потушили.

Пострадали три человека – 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь была оказана на месте.

В городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное заведения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек побиты, еще несколько – уничтожены. Зацепило и 2 грузовика.

На местах работают все службы. Привлечены благотворители, издающие строительные материалы. Коммунальщики убирают территорию. Защитники неба уничтожили в области 6 БПЛА.







