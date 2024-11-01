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Обстрел Днепра: что известно

Оккупанты нанесли удары по Днепру

сегодня, 12:51
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Недилько Ксения

Сегодня в Днепре около 12:23 раздался мощный взрыв. Об этом сообщают корреспонденты портала "Комментарии". В городе и области была объявлена воздушная тревога, Воздушные Силы ВСУ сообщили о скоростной цели на город.

Обстрел Днепра: что известно

Иллюстративное фото

Мониторинговые каналы сообщали о баллистических выходах из российского Таганрога.

После взрыва в одном из районов города видно задымление. Официальной информации о ракетной атаке на город пока нет. Опасность продолжается.

"Враг ударил по Днепру. Возник пожар. Все детали выясняем", – написал без подробностей начальник ОВА Сергей Лысак.

Информация обновляется.



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