Обстрел Днепра: что известно

Сегодня в Днепре около 12:23 раздался мощный взрыв. Об этом сообщают корреспонденты портала "Комментарии". В городе и области была объявлена воздушная тревога, Воздушные Силы ВСУ сообщили о скоростной цели на город.

Иллюстративное фото

Мониторинговые каналы сообщали о баллистических выходах из российского Таганрога.

После взрыва в одном из районов города видно задымление. Официальной информации о ракетной атаке на город пока нет. Опасность продолжается.

"Враг ударил по Днепру. Возник пожар. Все детали выясняем", – написал без подробностей начальник ОВА Сергей Лысак.

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