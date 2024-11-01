Обиделся на жену и «заминировал» квартиру: что произошло на Днепропетровщине

После семейного спора мужчина обиделся на жену и сообщил о заминировании собственной квартиры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Днепропетровщины.

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По указанному адресу немедленно выехали правоохранители, обследовали дом и близлежащую территорию. Взрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружили.

Полицейские отделения полиции №3 Каменского районного управления полиции выяснили, что к сообщению о заминировании причастен 27-летний житель одного из поселков Каменского района. Полицейские изъяли у злоумышленника мобильный телефон, с которого поступило сообщение.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 УК Украины. 31 октября уголовное производство по обвинительному акту было направлено в суд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Пять "красных флагов", разрушающих отношения: не игнорируйте эти сигналы

Каждые отношения имеют свои вызовы, но некоторые проблемы могут быть признаками более серьезных вопросов. Эксперты выделяют "красные флаги" — сигналы, которые нельзя оставлять без внимания. Если один или несколько из них являются частью вашей жизни, стоит задуматься над тем, действительно ли ваши отношения здоровы.

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Напомним, 14 октября, по всем регионам государства на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступили анонимные письма о заминировании их зданий. Подразделениями полиции отработаны все заведения, о которых поступали сигналы о заминировании – все они оказались ложными.