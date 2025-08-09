Новый скандал с ТЦК: какой инцидент расследуют в Днепре

В Днепре начали производство из-за возможного избиения бывшего военного сотрудниками ТЦК. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Спецпрокуратуры Восточного региона.

ТЦК. Фото: из открытых источников

По информации, 8 августа 2025 года в одном из телеграмм-каналов появилось видео, на котором зафиксировано предполагаемое избиение бывшего военнослужащего сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Прокуратура дала ход уголовному производству по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Расследование поручено следователям ГУНП в Днепропетровской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и дают правовую оценку действиям всех его участников. Также рассматривается вопрос об открытии отдельного уголовного производства по факту физического сопротивления сотрудникам ТЦК.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Волыни в селе Соловичи Ковельского района толпа напала на служебный транспорт ТЦК и СП, когда военнослужащие проверяли документы одного из местных жителей. Об этом говорится в сообщении Волынского областного ТЦК и СП.

В сообщении говорится, что инцидент произошел 7 августа около 16:30 в селе Соловичи Ковельского района во время оповещения военнообязанных военнослужащие одного из РТЦК и СП Волынской области совместно с сотрудниками Нацполиции подверглись нападению группы неустановленных лиц.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине с 1 сентября работники ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры во время проверок документов и вручения повесток. Видеофиксация станет обязательной, а за нарушение предусмотрена ответственность. Об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.



