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Ночью на Днепропетровщине раздавались взрывы: оккупанты били «Искандерами»

Ракеты не удалось сбить, произошли попадания на Днепропетровщине

5 декабря 2024, 09:32 comments6051
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Недилько Ксения

В ночь на 5 декабря 2024 года (с 20:00 4 декабря) противник нанес удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской обл., также атаковал Украину 44 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов (районы пусков: Орел, Курск – РФ). Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночью на Днепропетровщине раздавались взрывы: оккупанты били «Искандерами»

Иллюстративное фото

По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью враг несколько раз целил по Никопольщине.

Ударил ракетами, дроном-камикадзе и артиллерией. Атаковал Никополь, Покровскую – городскую и сельскую, Марганецкую громады.

Повреждены агрофирма, частные дома, хозяйственная постройка, авто. Задето газопровод и линию электропередач. Люди не пострадали.

На 08:30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 30 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

12 беспилотников локационно потеряны, 1 — вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.

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