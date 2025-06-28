Ночь, самокат, 0,22 промилле - и штраф в 17 тысяч: женский дрифт в Кривом Роге

В Кривом Роге 40-летняя женщина "погорела" на комендантском часе, управляя электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные остановили ее в Центрально-Городском районе – нарушительница вызвала подозрение своим внешним видом и поведением.

Нетрезвый водитель получил штраф за езду на самокате

В ходе общения с инспекторами оказалось, что гражданка находится в состоянии опьянения. Алкотестер это подтвердил – 0,22 промилле. Осмотр сразу провели на месте.



Женщина была искренне удивлена, когда узнала, что кататься на электросамокате под хмельком запрещено. Но закон четкий: транспортное средство – это не только авто.



Патрульные составили на нее административный протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии опьянения.



Что предусматривает наказание:



– штраф 17 000 гривен;

– лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Для всех, кто до сих пор не в курсе: управление любым транспортом в состоянии опьянения – нарушение закона. Речь идет не только об авто, но и о велосипедах, мопедах, электросамокатах и других средствах передвижения.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мэр города Днепра Борис Филатов взорвался эмоциональным заявлением в Telegram, в котором резко раскритиковал действия неизвестных исполнителей. Не подбирая слов, он назвал виновников "дегенератами" и обругал матом. Разгорелся скандал вокруг уничтожения афишной тумбы, датируемой еще XIX веком. Исторический объект, служивший живым упоминанием о городской культуре прошлых веков, снесли без всякого согласования или публичного обсуждения. Разгорелся скандал