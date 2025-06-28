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Ночь, самокат, 0,22 промилле - и штраф в 17 тысяч: женский дрифт в Кривом Роге

Пьяная на самокате: женщина ночью нарушила закон и удивилась, что за это штраф

28 июня 2025, 17:10
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Ткачова Марія

В Кривом Роге 40-летняя женщина "погорела" на комендантском часе, управляя электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные остановили ее в Центрально-Городском районе – нарушительница вызвала подозрение своим внешним видом и поведением.

Ночь, самокат, 0,22 промилле - и штраф в 17 тысяч: женский дрифт в Кривом Роге

Нетрезвый водитель получил штраф за езду на самокате

В ходе общения с инспекторами оказалось, что гражданка находится в состоянии опьянения. Алкотестер это подтвердил – 0,22 промилле. Осмотр сразу провели на месте.

Женщина была искренне удивлена, когда узнала, что кататься на электросамокате под хмельком запрещено. Но закон четкий: транспортное средство – это не только авто.

Патрульные составили на нее административный протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Что предусматривает наказание:

– штраф 17 000 гривен;

– лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Для всех, кто до сих пор не в курсе: управление любым транспортом в состоянии опьянения – нарушение закона. Речь идет не только об авто, но и о велосипедах, мопедах, электросамокатах и других средствах передвижения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мэр города Днепра Борис Филатов взорвался эмоциональным заявлением в Telegram, в котором резко раскритиковал действия неизвестных исполнителей. Не подбирая слов, он назвал виновников "дегенератами" и обругал матом. Разгорелся скандал вокруг уничтожения афишной тумбы, датируемой еще XIX веком. Исторический объект, служивший живым упоминанием о городской культуре прошлых веков, снесли без всякого согласования или публичного обсуждения.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/1AG8UtntS2/
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