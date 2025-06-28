Ночь, самокат, 0,22 промилле - и штраф в 17 тысяч: женский дрифт в Кривом Роге

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Ткачова Марія
В Кривом Роге 40-летняя женщина "погорела" на комендантском часе, управляя электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные остановили ее в Центрально-Городском районе – нарушительница вызвала подозрение своим внешним видом и поведением.
Нетрезвый водитель получил штраф за езду на самокате
В ходе общения с инспекторами оказалось, что гражданка находится в состоянии опьянения. Алкотестер это подтвердил – 0,22 промилле. Осмотр сразу провели на месте.
Женщина была искренне удивлена, когда узнала, что кататься на электросамокате под хмельком запрещено. Но закон четкий: транспортное средство – это не только авто.
Патрульные составили на нее административный протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Что предусматривает наказание:
– штраф 17 000 гривен;
– лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.
Для всех, кто до сих пор не в курсе: управление любым транспортом в состоянии опьянения – нарушение закона. Речь идет не только об авто, но и о велосипедах, мопедах, электросамокатах и других средствах передвижения.