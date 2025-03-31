Недвижимость в Крыму, билет в космос и продажа вертолета: декларация мэра Днепра Бориса Филатова

Мэр Днепра Борис Филатов задекларировал почти 37 миллионов гривен дохода за 2024 год. Основную часть суммы он получил от продажи вертолета. Кроме того, в декларации мэра также присутствует коллекции элитных автомобилей, мотоциклов, недвижимость и билет на космический полет.

Мэр Днепра Борис Филатов. Фото из открытых источников

Согласно электронной декларации, общий доход Бориса Филатова за 2024 год составил 36,928 млн. гривен. Основную долю дохода мэр Днепра получил от продажи воздушного средства – 35 млн гривен. Остальные доходы Филатова состоят из его зарплаты мэра — 390 949 гривен, дохода от аренды имущества — 1,4 млн гривен и процентов в банке — 72,5 тыс. гривен. Жена Филатова задекларировала еще 1,1 млн. гривен дохода.

Филатов задекларировал 180 тыс. гривен и 469 тыс. долларов наличными, а также 360,8 тыс. гривен и 847,8 тыс. долларов на счетах в банках. Его супруга хранит 55 тыс. гривен и 28 тыс. долларов наличными, а в банках — 765,5 тыс. гривен и 9,3 тыс. евро.

В собственности Филатова находится элитная недвижимость в Днепре, пригороде и даже в Крыму. Согласно обнародованной декларации Филатов владеет:

— квартирой в Днепре (279,6 кв. м), 33,33% нежилого помещения (1838 кв. м) и 33,33% десяти паркомест.

— имением в Подгородном (1395 кв. м) с двумя земельными участками.

— нежилым зданием в Симеизе (426,3 кв. м) и арендованным участком в Крыму (200 кв. м).

Его жена также владеет значительной недвижимостью, в том числе квартирами в Днепре и Киеве, имением в Орловщине Днепропетровской области и арендованной квартирой в Италии.

Филатов имеет пять автомобилей: Mercedes S600L, Jaguar XJS Convert, Dodge RAM, РАФ 22031. Также в его декларации три мотоцикла и два водных средства. Жена мэра Днепра владеет тремя автомобилями: Porsche Panamera, Porsche Cayenne и Porsche Carrera 911.

Среди предметов роскоши у Филатова числится коллекция японского искусства, пять редких часов Breguet, Cartier, Officine Panerai, Audemars Piguet, Atmos, эксклюзивная куртка Billionaire, два коллекционных автомобиля и даже билет на суборбитальный полет в космос от Virgin Galactic стоимостью 1,4 млн гривен.

Среди бизнес активов Филатова, значатся акции в нескольких компаниях, в том числе энергетических: "ИПП Энергия", "Тернопольоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Черниговоблэнерго". Его жена владеет ООО "Спорт Днепр" и 60% ООО "Старт Ивент".

В 2023 году Филатов задекларировал 1,8 млн. гривен доходов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мэра Днепра Бориса Филатова приговорили к 9 годам.

Также "Комментарии" писали о том, что в Днепровском горсовете присвоили 34 миллиона на рекламе.