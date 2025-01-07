"Не дурак, чтобы идти воевать": как в ТЦК объяснили причины громкой драки в Днепре

Во вторник, 7 января, в сети интернет распространялось видео мобилизационных мероприятий в Днепре. В Днепропетровском ТЦК это видео было названо эмоциональным. Скандал, по данным ТЦК, спровоцировал злостно нарушавший правила военного учета гражданин. К тому же он, по данным терцентра, нанес ножевые ранения военнослужащему и правоохранителю.

Иллюстративное фото

"Описания и комментарии о происшедшем в подавляющем большинстве абсолютно не соответствуют действительности и являются либо враждебной пропагандой, либо работают на нее", — отметили в ТЦК.

Версия конфликта терцентра выглядит так: сегодня, 7 января, в городе Днепр должностные лица группы оповещения, состоявшей из сотрудников Национальной полиции и военнослужащих Вооруженных Сил Украины, обратились к 45-летнему гражданину с целью проверки военно-учетных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

"Гражданин предпринял неадекватные и агрессивные действия: вырвал служебное удостоверение из рук военнослужащего и разорвал его, кричал, что он "не дурак, чтобы идти воевать". Но на этом мужчина не остановился и прибег к явно уголовным насильственным действиям. Он получил холодное оружие (чем) и нанес ранения военнослужащему и полицейскому”, — говорится в сообщении.

В терцентре отметили, что помочь мужчине решили несколько прохожих пожилых женщин. Они не видели нападения злоумышленника на военнослужащего и полицейского, однако были свидетелями его задержания. Женщины пытались спасти мужчину, применяя агрессивные действия, что привело к толкотне.

Одна из женщин, пытаясь поднять на ноги этого мужчину, упала вместе с ним на покрытой льдом решетке дождевого коллектора. Как результат ”помощи” — ”спасенный” мужчина получил травму лица, видимую на обнародованных видео”, — объяснили кровь на лице мужчины в ТЦК.

В терцентре отметили, что данные правонарушителя установлены, что правоохранительными органами решается вопрос относительно уголовного производства по факту нападения.

Пострадавшему военнослужащему ВСУ предоставлена квалифицированная медицинская помощь, угрозы для жизни нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал о скандале с ТЦК в Днепре.



