"Не дурак, чтобы идти воевать": как в ТЦК объяснили причины громкой драки в Днепре

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Кречмаровская Наталия
Во вторник, 7 января, в сети интернет распространялось видео мобилизационных мероприятий в Днепре. В Днепропетровском ТЦК это видео было названо эмоциональным. Скандал, по данным ТЦК, спровоцировал злостно нарушавший правила военного учета гражданин. К тому же он, по данным терцентра, нанес ножевые ранения военнослужащему и правоохранителю.
Иллюстративное фото
Версия конфликта терцентра выглядит так: сегодня, 7 января, в городе Днепр должностные лица группы оповещения, состоявшей из сотрудников Национальной полиции и военнослужащих Вооруженных Сил Украины, обратились к 45-летнему гражданину с целью проверки военно-учетных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В терцентре отметили, что помочь мужчине решили несколько прохожих пожилых женщин. Они не видели нападения злоумышленника на военнослужащего и полицейского, однако были свидетелями его задержания. Женщины пытались спасти мужчину, применяя агрессивные действия, что привело к толкотне.
В терцентре отметили, что данные правонарушителя установлены, что правоохранительными органами решается вопрос относительно уголовного производства по факту нападения.
Пострадавшему военнослужащему ВСУ предоставлена квалифицированная медицинская помощь, угрозы для жизни нет.
Напомним, портал "Комментарии" писал о скандале с ТЦК в Днепре.
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