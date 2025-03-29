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Не битый и с кожаным салоном: на Днепропетровщине продают танк, доставшийся от деда

Советский танк Т-10 пытаются продать на Днепропетровщине за 7,3 миллиона гривен

29 марта 2025, 17:35
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Недилько Ксения

На известной платформе онлайн-объявлений в Украине появилось объявление о продаже советского танка Т-10, который пытаются продать за 7,3 миллиона гривен. Автор, находящийся в Каменском Днепропетровской области, отмечает, что танк ему достался от деда - генерала армии.

Не битый и с кожаным салоном: на Днепропетровщине продают танк, доставшийся от деда

Объявление о продаже танка. Фото: скриншот

Кроме того, в описании товара указано, что танк 1950 года не битый, попадал в ДТП, имеет пробег более 756 тысяч км, не крашен и нуждается в техническом ремонте ходовой. Также отмечается, что из комфорта – запуск кнопкой, авто печь и кожаный салон.

Владелец танка – первый и готов его обменять.

В сети удивляются, откуда у деда автора объявления этот танк и как они его хранили столько времени.

Не битый и с кожаным салоном: на Днепропетровщине продают танк, доставшийся от деда - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Днепра Борис Филатов опубликовал фотографию на фоне разбитого автомобиля Tesla в Днепре после ночной атаки и продемонстрировал средний палец. Этот жест он посвятил основателю автомобильной компании, американскому миллиардеру Илону Маску, который по словам Филатова, "так любит россиян".               

Он также отметил, что город никого не оставит на произвол судьбы. И все пострадавшие получат соответствующую помощь.

"Четвертое. Просьба к моим зарубежным читателям и всем, кто имеет аккаунт в сети "Х". Сейчас на западе не слишком любят компанию Tesla и всячески ее троллят. Поэтому, пожалуйста, передайте Илону эту фотографию. Ведь он такой ярый сторонник россиян", — добавил мэр Днепра, который приходит в себя после ночной атаки.                                                                                     



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