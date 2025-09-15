Социальные автобусные маршруты запустили в Днепропетровской области для необходимости жителей отдаленных территорий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

На Днепропетровщине запустили бесплатные автобусы: как будут курсировать

Посредством льготного транспорта люди могут съездить в больницу, посетить банк, пенсионный фонд или социальные учреждения.

"На Днепропетровщине к созданию таких присоединилась гуманитарная миссия "Подснежник", работаем вместе. Уже запущено 37 маршрутов. Из них 14 в Синельниковском, 12 в Днепровском, 6 в Криворожском и 5 в Никопольском районах. Ежемесячно ими пользуются около 5 тысяч жителей области. Планируем развивать сеть. В ближайшее время собираемся запустить еще десяток маршрутов. Они будут работать в Юрьевской и Вербковской громадах Павлоградского района и Святовасильевской Днепровского. Цель проста – чтобы важные услуги были рядом и жизнь людей стала более комфортной", – подчеркнул глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны РФ в недельной сводке сообщило, что оккупационные войска РФ, в частности подразделения вражеской группировки "Восток" оккупировали три населенных пункта на Днепропетровщине: Хорошее, Сосновка и Терновое.

Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Мучной" подтвердил, что россияне подняли свои триколоры в Терновом.