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На Днепропетровщине заметили бабочку-колибри

Бабочка с длинным языком была замечена в Днепропетровской области

сегодня, 15:46
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Недилько Ксения

Языкана обычного заметили в Днепропетровской области пользователи соцсетей. Виктор Севидов сделал фото бабочки с длинным языком еще тогда, когда в области было тепло.

На Днепропетровщине заметили бабочку-колибри

Бабочка-колибри. Фото: Виктор Севидов

Языкан обыкновенный питается нектаром, зависая у цветов. Совершает дальние сезонные миграции и может развивать скорость до 80 км/ч .

Размах крыльев – 38-50 мм. Передние крылья – серые, с поперечным рисунком, задние – ярко-оранжевые, имеют темную кайму. Брюшко заканчивается кисточкой, внешне напоминающей хвост птицы, из-за чего насекомое становится похожим на колибри.

Для вида характерен очень быстрый полет (со скоростью до 80 км/ч), а во время сбора нектара из цветков насекомое способно зависать в воздухе, подобно стрекозам или птицам колибри.

Встречается в хорошо прогретых биотопах, на опушках. Вид способен к дальним миграциям. Развиваются два поколения в год.

Распространение – Европа, Северная Африка, Западная и Средняя Азия.

Встречается по опушкам, в подтопленных, хорошо прогретых местах.


На Днепропетровщине заметили бабочку-колибри - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что отдельные животные соблюдают диету. Они употребляют в пищу только определенный вид пищи, рассказал эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс.

Обычно животные не соблюдают редкую диету. однако летучие мыши-вампиры являются исключением. Это единственные млекопитающие, которые выживают только за счет крови. Биолог поделился, что летучие мыши-вампиры живут в Центральной и Южной Америке. Они выработали целый арсенал приспособлений, позволяющих им придерживаться столь необычной стратегии питания. Треверс отметил, что тепловые датчики в носу помогают летучим мышам-вампирам обнаруживать вены на поверхности кожи жертвы, а острые, как бритва, клыки позволяют делать точные и безболезненные надрезы.



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