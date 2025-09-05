В Кривом Роге на Днепропетровщине уже вторые сутки ищут 16-летнюю Дарью Ткачеву. Известно, что девочка ночью или рано утром 4 сентября покинула дом, оставив прощальную записку и оставив телефон дома. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

На Днепропетровщине вторые сутки ищут пропавшую девочку

Как сообщает местное издание Свои. Кривой Рог, правоохранители, нацгвардейцы со служебными собаками Найтом и Персом, волонтеры и водолазы будут снова прочесывать местность в районе Заречного.

Несколько групп прочесывают местность и опрашивают прохожих. Привлекли более трех десятков нацгвардейцев 21-й бригады НГУ, правоохранителей, кинологов с собакой Юджи и неравнодушных горожан.

Приметы: 16 лет, рост 150 см, худощавая, темно-каштановые волосы до плеч, есть шрам над глазом. Девочка находилась в белой футболке с надписями черного цвета, черных джинсах, бело-черных кедах.

Девочку ждут дома. Если вам что-то известно, звоните в отделение полиции №3 (Покровский): 0671101642 или 102.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 24 августа в парке Шевченко в Днепре произошел несчастный случай – на ребенка упала декоративная инсталляция в виде барного стула. В результате удара у девочки диагностировали преломленный череп, ее ввели в кому.

Как передает "Наш город Днепр", в КП "Городская инфраструктура" сообщили, что уже начали внутреннее служебное расследование. Там отметили, что инсталляция была установлена исключительно в качестве фотозоны и не предназначалась для детских развлечений или эксплуатации. В настоящее время предприятие сотрудничает с стражами порядка и предоставляет всю необходимую информацию для выяснения обстоятельств трагедии.