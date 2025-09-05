logo

На Днепропетровщине вторые сутки ищут пропавшую девочку
commentss НОВОСТИ Все новости

На Днепропетровщине вторые сутки ищут пропавшую девочку

Девочка перед исчезновением оставила прощальную записку

5 сентября 2025, 11:17
В Кривом Роге на Днепропетровщине уже вторые сутки ищут 16-летнюю Дарью Ткачеву. Известно, что девочка ночью или рано утром 4 сентября покинула дом, оставив прощальную записку и оставив телефон дома. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

На Днепропетровщине вторые сутки ищут пропавшую девочку

На Днепропетровщине вторые сутки ищут пропавшую девочку

Как сообщает местное издание Свои. Кривой Рог, правоохранители, нацгвардейцы со служебными собаками Найтом и Персом, волонтеры и водолазы будут снова прочесывать местность в районе Заречного.

Несколько групп прочесывают местность и опрашивают прохожих. Привлекли более трех десятков нацгвардейцев 21-й бригады НГУ, правоохранителей, кинологов с собакой Юджи и неравнодушных горожан.

Приметы: 16 лет, рост 150 см, худощавая, темно-каштановые волосы до плеч, есть шрам над глазом. Девочка находилась в белой футболке с надписями черного цвета, черных джинсах, бело-черных кедах.

Девочку ждут дома. Если вам что-то известно, звоните в отделение полиции №3 (Покровский): 0671101642 или 102.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 24 августа в парке Шевченко в Днепре произошел несчастный случай – на ребенка упала декоративная инсталляция в виде барного стула. В результате удара у девочки диагностировали преломленный череп, ее ввели в кому.

Как передает "Наш город Днепр", в КП "Городская инфраструктура" сообщили, что уже начали внутреннее служебное расследование. Там отметили, что инсталляция была установлена исключительно в качестве фотозоны и не предназначалась для детских развлечений или эксплуатации. В настоящее время предприятие сотрудничает с стражами порядка и предоставляет всю необходимую информацию для выяснения обстоятельств трагедии.



