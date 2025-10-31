logo

На Днепропетровщине враг не сбрасывает обороты: что делает для продвижения
На Днепропетровщине враг не сбрасывает обороты: что делает для продвижения

На Днепропетровщине оккупанты бьют ФАБами и «выбивают» наши укрытия на позиции

31 октября 2025, 11:26
Автор:
Недилько Ксения

На Александровском направлении Днепропетровской области враг не сбрасывает обороты, постепенно развивает наступательные действия в районе Даниловки. Об этом сообщает военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"Хряки уже вклинились в восточные окраины населенного пункта, закрепившись среди первых домов. Бои сейчас продолжаются в восточной части села, где оборона держит удар, но нагрузка с каждым временем растет. Если противник не будет сбит артиллерией или дронами, есть все предпосылки, что Даниловка может отколоться в ближайшее время", – отмечает военный.

По его словам, в то же время противник активно подключил авиацию, работают тяжелые ФАБы, снося укрытия и позиции на подступах к н.п. Это существенно усложняет маневр наших сил и не позволяет накопить резервы для контратаки.

"Севернее Вишневого, тоже наблюдается нарастание давления противника, фиксируется продвижение в направлении н.п Гай. Враг закрепляется вдоль дороги, занимая лесополосы и постепенно выстраивая опорные пункты для дальнейшего продвижения. Очевидно, что готовится очередной этап наступления и именно этот сектор может стать новым горячим участком ближайших суток", – отмечает "Мучной".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне заявили, что ВСУ находятся в "котлах" в трех городах Донецкой и Харьковской, а Украина не хочет пускать туда СМИ, якобы чтобы не показывать реальную картину. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ответ на заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого.



