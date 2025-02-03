На Днепропетровщине внучка 62 раза ударила дедушку ножом

Во время конфликта внучка нанесла пожилому мужчине около 60 ударов ножом на Днепропетровщине. Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции. Полиция Кривого Рога задержала 17-летнюю подозреваемую.

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Преступление произошло утром 2 февраля в одном из частных домов на территории Долгинцевского района города. Правоохранители отделения полиции № 1 Криворожского районного управления полиции установили, что между 17-летней злоумышленницей и ее 75-летним дедушкой возник спор, в ходе которого нападавшая нанесла множественные телесные повреждения потерпевшему. В результате полученных травм мужчина скончался.

С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления – два кухонных ножа.

Нападающую задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи по согласованию с Криворожской восточной окружной прокуратурой сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что террористы собирались поджечь несколько служебных автомобилей, а затем, когда полицейские появятся на месте пожара, дистанционно совершить подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ). Как установило расследование, чтобы воплотить этот план, фигуранты поселились в хостеле вблизи объекта, приобрели 4 канистра бензина для поджога, а в заранее подготовленном тайнике держали замаскированную под огнетушитель взрывчатку.

На их след удалось выйти во время расследования другого преступления – убийства волонтера из Одесщины, которое произошло 20 января этого года. Тогда злоумышленники подожгли авто местного активиста возле его дома, а когда он вышел тушить пожар, – активировали СВУ, спрятанный в лежавшем рядом рюкзаке.