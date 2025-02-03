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На Днепропетровщине внучка 62 раза ударила дедушку ножом

Девушка напала на старика с ножом с особой жестокостью

сегодня, 15:59
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Недилько Ксения

Во время конфликта внучка нанесла пожилому мужчине около 60 ударов ножом на Днепропетровщине. Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции. Полиция Кривого Рога задержала 17-летнюю подозреваемую.

На Днепропетровщине внучка 62 раза ударила дедушку ножом

Иллюстративное фото

Преступление произошло утром 2 февраля в одном из частных домов на территории Долгинцевского района города. Правоохранители отделения полиции № 1 Криворожского районного управления полиции установили, что между 17-летней злоумышленницей и ее 75-летним дедушкой возник спор, в ходе которого нападавшая нанесла множественные телесные повреждения потерпевшему. В результате полученных травм мужчина скончался.

С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления – два кухонных ножа.

Нападающую задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи по согласованию с Криворожской восточной окружной прокуратурой сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что террористы собирались поджечь несколько служебных автомобилей, а затем, когда полицейские появятся на месте пожара, дистанционно совершить подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ). Как установило расследование, чтобы воплотить этот план, фигуранты поселились в хостеле вблизи объекта, приобрели 4 канистра бензина для поджога, а в заранее подготовленном тайнике держали замаскированную под огнетушитель взрывчатку.

На их след удалось выйти во время расследования другого преступления – убийства волонтера из Одесщины, которое произошло 20 января этого года. Тогда злоумышленники подожгли авто местного активиста возле его дома, а когда он вышел тушить пожар, – активировали СВУ, спрятанный в лежавшем рядом рюкзаке.



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