На Днепропетровщине в одном медучреждении родилось сразу две тройни
НОВОСТИ

На Днепропетровщине в одном медучреждении родилось сразу две тройни

Тройня мальчиков и тройня девочек почти одновременно родились на Днепропетровщине

12 сентября 2025, 15:42
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В одном из областных медучреждений Днепропетровщины родились сразу две тройни. Об уникальном для региона событии сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

На Днепропетровщине в одном медучреждении родилось сразу две тройни

На Днепропетровщине в одном мед заведении родилось сразу две тройни

Карина и Яков из Никополя стали родителями Веры, Надежды и Любови. Девочки еще несколько недель будут подрастать в больнице. Ведь самая маленькая из крох родилась весом всего 730 граммов. И как только они научатся самостоятельно есть – поедут домой. Карина говорит, дочки разные. Одна спокойная, другая мечтательная, третья – наиболее активно проявляет характер.

                                                                                                                           

На Днепропетровщине в одном медучреждении родилось сразу две тройни - фото 2

Днепряне Анна и Сергей теперь папа и мама сразу троих мальчишек. Своих казаков назвали Артемом, Тимуром и Назаром. Каждый родился около двух килограммов.

                                                                                      

На Днепропетровщине в одном медучреждении родилось сразу две тройни - фото 3

"Для обеих пар это первенцы. Такое пополнение стало неожиданностью, но, признаются, очень приятной. Благодарю команду специалистов, которые помогли малышам появиться на свет.

Новоиспеченным многодетным семьям – искренние поздравления. Пусть дети растут на радость", – подчеркнул глава области.

На Днепропетровщине в одном медучреждении родилось сразу две тройни - фото 4
На Днепропетровщине в одном медучреждении родилось сразу две тройни - фото 5
На Днепропетровщине в одном медучреждении родилось сразу две тройни - фото 6
На Днепропетровщине в одном медучреждении родилось сразу две тройни - фото 7
На Днепропетровщине в одном медучреждении родилось сразу две тройни - фото 8
На Днепропетровщине в одном медучреждении родилось сразу две тройни - фото 9
На Днепропетровщине в одном медучреждении родилось сразу две тройни - фото 10

