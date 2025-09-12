На Днепропетровщине в одном медучреждении родилось сразу две тройни

В одном из областных медучреждений Днепропетровщины родились сразу две тройни. Об уникальном для региона событии сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Карина и Яков из Никополя стали родителями Веры, Надежды и Любови. Девочки еще несколько недель будут подрастать в больнице. Ведь самая маленькая из крох родилась весом всего 730 граммов. И как только они научатся самостоятельно есть – поедут домой. Карина говорит, дочки разные. Одна спокойная, другая мечтательная, третья – наиболее активно проявляет характер.

Днепряне Анна и Сергей теперь папа и мама сразу троих мальчишек. Своих казаков назвали Артемом, Тимуром и Назаром. Каждый родился около двух килограммов.





"Для обеих пар это первенцы. Такое пополнение стало неожиданностью, но, признаются, очень приятной. Благодарю команду специалистов, которые помогли малышам появиться на свет.

Новоиспеченным многодетным семьям – искренние поздравления. Пусть дети растут на радость", – подчеркнул глава области.

