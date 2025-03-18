На Днепропетровщине старшеклассница заставила 10-летнего мальчика встать на колени (ВИДЕО)

Вчера в местных пабликах Днепра и области было распространено видео, как старшеклассница заставила мальчика на вид значительно младше ее стать на колени, в присутствии других. На видео понятно, что мальчик должен извиниться за что-то, в противном случае девушка угрожала рассказать все его родителям. Было отмечено, что инцидент произошел в Покрове Днепропетровской области.

Буллинг в школе. Скриншот из видео

Сегодня в полиции Никопольщины отреагировали на событие и сообщили, что сведения по данному факту зарегистрированы в Единый учет заявлений и сообщений отдела полиции №2 Никопольского районного управления полиции.

Как выяснили правоохранители, событие имело место в начале февраля текущего года в г. Покров. Между 10-летним мальчиком и 14-летней девушкой, которые учатся в местной гимназии, произошел конфликт из-за младшей сестры несовершеннолетней. Ювенальная инспектор опросила свидетелей инцидента, родителей и учителей школьников.

На родителей последней был составлен административный протокол по ст.184 (неисполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Проводится дальнейшая проверка, об инциденте доложено в социальную службу по делам детей.

" Если ваши дети стали свидетелями или жертвой правонарушения или буллинга – на теряя время, звоните на линию "102" или обращайтесь непосредственно в отделения полиции по своему месту жительства ", – отмечают в полиции.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Ровенской учитель в одном из учебных заведений ударил мальчика. Перед этим педагог вел себя неадекватно, кричал на всех детей, бил по партам, а затем дал пощечину парню. Такое видео было опубликовано в местных каналах.