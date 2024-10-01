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На Днепропетровщине старшеклассница попала под поезд

Девушка была в наушниках и не слышала приближающегося состава

1 октября 2024, 12:31
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Недилько Ксения

Недавно на Днепропетровщине под грузовой поезд попала шестнадцатилетняя старшеклассница. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Регионального филиала "Приднепровская железная дорога" АО "Укрзализныця".

На Днепропетровщине старшеклассница попала под поезд

Девушка попала под поезд. Фото: Укрзализныця

Отмечается, что девушка в неустановленном месте пересекала путь в наушниках. В крайне тяжелом состоянии школьница была доставлена в одну из городских больниц.                                                       

"В очередной раз предостерегаем детей и взрослых: пересечение путей в наушниках — одна из самых распространенных причин несчастных случаев на железнодорожном транспорте. Ведь наушники мешают услышать предупредительный звуковой сигнал или звук приближения подвижного состава, а значит, и вовремя заметить поезд", – подчеркнули железнодорожники.                                                       

Помните:

- переходить пути можно только в обустроенных для этого местах;

- перед пересечением путей нужно обязательно снять наушники;

- перед и во время перехода через пути нужно внимательно смотреть по сторонам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Во Львове трехлетний ребенок засунул руку в электромясорубку

Сообщения о страшном инциденте спасатели получили от медиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Они приехали в больницу святого Николая и с помощью аккумуляторной болгарки разрезали металлическую конструкцию мясорубки, чтобы высвободить зажатую ручку. "Уважаемые родители, будьте внимательны! Следите за своими малышами", — подчеркнули спасатели.



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