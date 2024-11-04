На Днепропетровщине полицейский присваивал деньги умерших

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генеральный прокурор задержан и уведомлен о подозрении следователь полиции из Кривого Рога в мошенничестве, присвоении чужого имущества, несанкционированном вмешательстве в работу электронных систем и незаконном обращении с оружием (ч. 4 ст. 190, ст. 3). , 2 ст. ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Задержанный подозреваемый, фото: прокуратура

По данным следствия, правоохранитель в течение 2024 года, используя свои служебные полномочия при выезде на место происшествия, забирал телефоны, паспорта и банковские карточки людей, умерших естественной смертью.

После завладения их личными вещами подозреваемый снимал деньги с банкоматов, расплачивался в магазинах, а также противоправно входил в банковские приложения на украденных телефонах, получая доступ к депозитам пенсионеров. В некоторых случаях он даже оформлял кредиты на имена умерших.

Таким образом, в целом полицейский завладел более 740 тыс грн.

Во время обысков по месту его жительства изъяты банковские карты, мобильные телефоны, паспорта умерших, а также боеприпасы разного калибра и три единицы незарегистрированного огнестрельного оружия.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 3 млн грн.

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Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Сумах. Им оказался 23-летний местный житель, корректировавший вражеский огонь по своему региону. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Как установило расследование, именно по координатам фигуранта 22 октября этого года рашисты атаковали Сумы дронами-камикадзе типа "Шахед". Тогда в результате вражеского удара по жилым домам города погибли трое гражданских. Среди них – один ребенок, ученица 9-го класса местной школы.



