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На Днепропетровщине обломки БпЛА упали на частный двор (ФОТО)

Сегодня в Днепре и области продолжается воздушная тревога из-за ударных БПЛА

сегодня, 16:20
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Недилько Ксения

На Днепропетровщине спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате падения обломков вражеского БПЛА. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На Днепропетровщине обломки БпЛА упали на частный двор (ФОТО)

Пожар в Днепровском районе. Фото: ГСЧС Украины

Пожар произошел на территории частного домовладения. Огонь охватил гараж и транспортные средства общей площадью 200 кв.м.

Чрезвычайники ликвидировали возгорание.

В результате происшествия погибших и травмированных нет.

Отметим, что сегодня в Днепре и области почти весь день с небольшими перерывами продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных и разведывательных беспилотников, а также угрозы баллистики, что может стать последствиями этой разведки.

На Днепропетровщине обломки БпЛА упали на частный двор (ФОТО) - фото 2
На Днепропетровщине обломки БпЛА упали на частный двор (ФОТО) - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харькове увеличилось количество погибших в результате обстрела

Под завалами дома в Киевском районе Харькова, разрушенном вчера российским агрессором, обнаружено тело погибшей женщины. Сейчас его достают спасатели. Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

Спасатели нашли под завалами девятиэтажного жилого дома, куда 24 сентября попал ФАБ-500 из УМПК, тело погибшей женщины. Продолжается деблокировка.

Число погибших в результате вражеских авиаударов по Харькову возросло до четырех человек.

Читайте также: В Днепре и области увеличилось количество случаев кишечных заболеваний: у власти назвали причину

В области зарегистрировано 139 случаев острых кишечных инфекций – на 5 случаев больше, чем на прошлой неделе. Среди больных – семья с двумя детьми. "Вызвать заболевание острой кишечной инфекцией может вода в реке Днепр на Приднепровском пляже и в Кильчене в Подгороднем", — отметил Николай Лукашук. Какими болезнями болеют в области – читайте по ссылке.



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