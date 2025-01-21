На Днепропетровщине начали эвакуировать заведения: все из-за приближения фронта

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Недилько Ксения
Петропавловская центральная районная больница, расположенная в Днепропетровской области, переедет в Градижск Полтавской области из-за угрозы, связанной с приближением линии фронта. Это решение приняли депутаты поселкового совета Градижска, чтобы сохранить медицинский персонал, оборудование и обеспечить бесперебойную работу заведения, пишет местное издание "Наш город" со ссылкой на публикацию Мирослава Носы.
Иллюстративное фото
По словам председателя Градижской громады Мирослава Носы, больница имеет современное оборудование и работает в различных медицинских направлениях, поэтому ее сохранение чрезвычайно важно.
16 января депутаты поселкового совета единогласно поддержали переезд медицинского учреждения в Градижск. Больницу разместят в трехэтажном здании Центра первичной медико-санитарной помощи, а медицинскому персоналу громада предоставит жилье.
Он также добавил, что, несмотря на желание продолжать работу в родном поселке, персонал больницы вынужден покинуть его из-за опасности, которую принесла война.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что по подтвержденным данным ресурса DeepState, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области).
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