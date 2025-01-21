На Днепропетровщине начали эвакуировать заведения: все из-за приближения фронта

Петропавловская центральная районная больница, расположенная в Днепропетровской области, переедет в Градижск Полтавской области из-за угрозы, связанной с приближением линии фронта. Это решение приняли депутаты поселкового совета Градижска, чтобы сохранить медицинский персонал, оборудование и обеспечить бесперебойную работу заведения, пишет местное издание "Наш город" со ссылкой на публикацию Мирослава Носы.

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По словам председателя Градижской громады Мирослава Носы, больница имеет современное оборудование и работает в различных медицинских направлениях, поэтому ее сохранение чрезвычайно важно.

"Больница у них хорошая, много оборудования, разные отделения. Фронт двигается, и все это может быть уничтожено. Стоит задача сохранить больницу и специалистов", – отметил Мирослав Носа.

16 января депутаты поселкового совета единогласно поддержали переезд медицинского учреждения в Градижск. Больницу разместят в трехэтажном здании Центра первичной медико-санитарной помощи, а медицинскому персоналу громада предоставит жилье.

"Это будет база нашего центра, первый, второй, третий этаж, все свободные кабинеты – мы готовы предоставить им на законных основаниях. С администрацией мы решим вопрос по поселению врачей, потому что все профильные врачи тоже переедут. На все про все у нас дедлайн примерно месяц. Еще повторюсь, что все это будет происходить в связи с тем, что достаточно быстро фронт приближается к Днепропетровщине. К сожалению, война вносит свои коррективы в работу даже больниц", – добавил глава громады.

Он также добавил, что, несмотря на желание продолжать работу в родном поселке, персонал больницы вынужден покинуть его из-за опасности, которую принесла война.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что по подтвержденным данным ресурса DeepState, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области).