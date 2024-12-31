На Днепропетровщине мужчина убил трехлетнего ребенка

Нанес 3-летнему сыну тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти – сообщено о подозрении жителю Днепропетровщины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровской областной прокуратуры.

Задержанный подозреваемый, фото: прокуратура

При процессуальном руководстве Желтоводской окружной прокуратуры сообщено о подозрении мужчине по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть малолетнего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

По данным следствия, 33-летний житель г. Пятихатки нанес не менее 10 ударов рукой и палкой своему 3-летнему сыну. Ребенок от полученных травм скончался в больнице.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следователями отдела полиции №7 Каменского райуправления полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в Одесской области произошла трагедия: погибли трое маленьких детишек. Предварительно установлено, что две девочки 3-х и 5-ти лет и их 7-летний брат по месту жительства, когда мать занималась домашними делами, употребили неизвестное вещество, от которого им вероятно стало плохо. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Одесской области.

30-летняя женщина обнаружила своих детей в тяжелом состоянии и вызвала "скорую". Медики, диагностировав отравление неизвестным веществом, пытались спасти малышей, но, к сожалению, они скончались.



