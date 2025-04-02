На Днепропетровщине люди отравились грибами: где они их взяли

В Кривом Роге на Днепропетровщине двое детей из одной семьи употребляли консервированные грибы домашнего приготовления, в результате чего отравились. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Дети отравились грибами

Еще один случай отравления грибами произошел в Павлограде. Там женщина отравилась сушеными мухоморами, приобретенными в интернет-магазине.

Отметим, что отравление грибами у детей может быть очень опасным, поскольку дети более чувствительны к токсинам, содержащимся в некоторых грибах. Даже небольшое количество ядовитого гриба может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у ребенка.

Симптомы отравления грибами у детей могут варьироваться в зависимости от вида гриба и количества съеденного, но часто включают:

Тошнота

Рвота

Боль в животе или спазмы

Диарея (водянистая или с кровью)

головная боль

Головокружение или слабость

Сонливость или вялость

В некоторых случаях могут возникать галлюцинации, спутанность сознания, судороги или желтуха (пожелтение кожи и глаз).

Симптомы могут появиться быстро (от 30 минут до 2 часов после употребления) или позже (через 6-24 часа или даже больше). Грибы, вызывающие симптомы позже, часто более опасны и могут привести к серьезному поражению печени и почек.

Помните, что самолечение при отравлении грибами недопустимо и может привести к тяжелым последствиям, даже смерти. При малейшем подозрении на отравление грибами немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что заболеваемость ОРВИ в Днепропетровской области за последнюю неделю уменьшилась на 29,2%. Однако эпидемический порог пока превышен только в отдельных громадах: Магдалиновской, Васильковской, Софиевской, Широковской. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Всего зафиксировано 11,3 тысяч случаев заболевания. "К сожалению, подтверждены два летальных случая, вызванных вирусом гриппа А и коронавирусом. Кроме того, в Самаровском районе зафиксирован случай менингококковой инфекции, а в Днепре и Кривом Роге — три случая коклюша", – отметил Лукашук.