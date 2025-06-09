На Днепропетровщине компания мужчин избила пожилых супругов

Преступление произошло в ночь с 6 на 7 июня по улице Заречная в городе Павлоград на Днепропетровщине. Группа из четырех пьяных мужчин жестоко избили женщину и мужчину, чем нанесли им многочисленные телесные повреждения. Об этом сообщают в местных пабликах.

Скриншот из видео

По словам дочери пострадавших, конфликт начался из-за того, что ее отец сделал компании замечания.

"Отец попросил, чтобы они не ездили по клумбам и брусчатке на квадроциклах. На что те ответили: "Сейчас мы придем бить тебя". Все были в состоянии алкогольного опьянения! Праздновали чей-то день рождения. Сейчас отец в тяжелом состоянии находится в больнице с серьезными травмами. Нападение длилось несколько минут, после чего преступники скрылись, однако уличные камеры зафиксировали это преступление. Все материалы переданы в полицию", — сообщила дочь пострадавших.

По факту избиения пожилых супругов в Павлограде следователи открыли уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УКУ).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет, или лишением свободы сроком до трех лет.

Все участники инцидента установлены, продолжаются следственные действия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 7 июня полицейские обеспечивали публичный порядок во время проведения запланированной гражданами акции, которая проходила на Михайловской площади в Киеве.

Инцидент произошел накануне во время "КиевПрайда Парка", когда группа радикально настроенных лиц пыталась пройти к месту мероприятия. Они отказались по требованию правоохранителей пройти поверхностную проверку и устроили стычку с сотрудниками полиции. Об этом сообщают в полиции Киева.