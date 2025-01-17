Мужчина в Кривом Роге потерял вторую жену в день рождения сына: первая погибла в Херсоне

Похоронил жену в оккупированном Херсоне в 2022 году, а сегодня Россия убила его вторую жену в Кривом Роге. Игорь после баллистических обстрелов по Кривому Рогу рассказал журналистам свою трагическую историю.

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: ОВА

Мужчина потерял свою первую жену во время оккупации Херсона в 2022 году. У Игоря осталось трое детей. Сегодня у его сына День рождения, поэтому мужчина со второй женой в Кривом Роге уехал за покупками на рынок.

Игорь говорит, при взрыве по привычке пригнулся, что и спасло ему жизнь. Его жена Оксана не успела – ей в грудь попали обломки.





Напомним, сегодня в 12:15 в Кривом Роге на Днепропетровщине враг ударил баллистическими ракетами. В результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка.

Погибли четыре человека – три женщины и мужчина.

Известно о семи пострадавших. Трое находятся в тяжелом состоянии – 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет.

Повреждены многоэтажки, в одном из которых возник пожар, а также здание учебного заведения. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное военное преступление России.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью произошла атака шахедов по Украине, громко было и в Киевской области. Из-за падения обломков сбитых целей во время атаки вражеских БПЛА в Киевскую область в одном из населенных пунктов ранения получил ребенок 2012 года рождения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию и.о. председателя Киевской ОГА Николая Калашника. Последствия атаки "шахедов" в Киевской области.

У мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Он госпитализирован в больницу. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также из-за падения обломков произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади около 200 квадратных метров. Пожар локализован. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома.