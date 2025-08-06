Необычный случай зафиксировали пограничники в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе. Ночью военнослужащие 7-го Карпатского пограничного отряда обратили внимание на 35-летнего жителя Днепра, пытавшегося покинуть страну в компании сразу двух женщин, представив их как своих жен.

Мужчина с двумя женами пытался покинуть Украину

Во время проверки документов выяснилось, что одна из женщин действительно является его официальной женой и имеет инвалидность, что может быть основанием для сопровождения за границу в соответствии с действующим законодательством. Другая женщина – его фактическая сожительница, с которой мужчина проживает в гражданском браке. Обе спутницы представлялись как родственницы, что вызвало дополнительное подозрение у пограничников.

Схема, по всей видимости, была построена вокруг попытки воспользоваться официальным браком и статусом жены с инвалидностью, чтобы легально пересечь границу. В то же время мужчина хотел вывезти и свою гражданскую партнершу, надеясь, что ночью это останется без внимания правоохранителей. Но план провалился.

Все материалы инцидента переданы компетентным органам для дальнейшей проверки. Правоохранители изучают, были ли в действиях мужчины и его спутниц признаки злоупотребления правом на выезд или фальсификации семейного статуса.

Пограничники еще раз подчеркивают: использование родственных связей в качестве прикрытия для незаконного пересечения границы может иметь юридические последствия, даже если схема выглядит "оригинально".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Китайская армия впервые публично задействовала свою самую современную атомную субмарину с ядерными ракетами в боевом патрулировании — об этом сообщает Military Watch Magazine. Событие приобретает особый вес на фоне недавней передислокации американских подлодок ближе к российским границам, которая состоялась по приказу Дональда Трампа после новой волны ядерных угроз со стороны Дмитрия Медведева.