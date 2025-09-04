Рубрики
Недилько Ксения
Оккупационная военная группировка "Восток" ВС РФ якобы захватила населенный пункт Новоселовка на Днепропетровщине, сообщили в Минобороны Российской Федерации, передает пропагандистское издание РИА Новости.
МО РФ заявили об оккупации населенного пункта в Днепропетровской области
Во вражеском ведомстве отмечают, что якобы российские военные также нанесли поражение украинским военным в районах Гавриловки и Новопавловки в Днепропетровской области, а также в Полтавки, Успеновки и Новоивановки в Запорожской области.
Российский военный эксперт Андрей Марочко заявил пропагандистскому агентству ТАСС, что оккупация российской армией населенного пункта Новоселовка Днепропетровской области позволяет формировать буферную зону в Донецкой области , а также начать бои за оккупацию населенных пунктов Запорожской области.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Покровске продолжаются бои в окрестностях. Происходящее на этом направлении сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".
По его словам, в самом Покровске бои продолжаются в окрестностях, в том числе в районе шахтерских кварталов. Противник пытается продвинуться в частную застройку, наши удерживают рубеж и ведут встречные бои, не давая врагу продвинуться дальше.