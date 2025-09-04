Оккупационная военная группировка "Восток" ВС РФ якобы захватила населенный пункт Новоселовка на Днепропетровщине, сообщили в Минобороны Российской Федерации, передает пропагандистское издание РИА Новости.

МО РФ заявили об оккупации населенного пункта в Днепропетровской области

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области", — говорится в сводке.

Во вражеском ведомстве отмечают, что якобы российские военные также нанесли поражение украинским военным в районах Гавриловки и Новопавловки в Днепропетровской области, а также в Полтавки, Успеновки и Новоивановки в Запорожской области.

Российский военный эксперт Андрей Марочко заявил пропагандистскому агентству ТАСС, что оккупация российской армией населенного пункта Новоселовка Днепропетровской области позволяет формировать буферную зону в Донецкой области , а также начать бои за оккупацию населенных пунктов Запорожской области.

" Наши войска формируют буферную зону на стыке с Донецкой Народной Республикой (Донецкой областью – ред.) . Также освобождение (оккупация – ред.) Новоселовки говорит о том, что наши военнослужащие сейчас направлены на то, чтобы начать увольнение (оккупацию – ред.) Запорожской области", — сказал Запорожской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Покровске продолжаются бои в окрестностях. Происходящее на этом направлении сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

По его словам, в самом Покровске бои продолжаются в окрестностях, в том числе в районе шахтерских кварталов. Противник пытается продвинуться в частную застройку, наши удерживают рубеж и ведут встречные бои, не давая врагу продвинуться дальше.