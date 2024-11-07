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Младенец съел крысиный яд на Днепропетровщине: что с ребенком

Врачи Кривого Рога спасают малыша

сегодня, 15:43
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Недилько Ксения

Из-за халатности родителей отравился 8-месячный ребенок. В Криворожском районе маленький мальчик съел крысиный яд. Ребенка доставили в криворожскую больницу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию местного издания "Информатор".

Младенец съел крысиный яд на Днепропетровщине: что с ребенком

Иллюстративное фото

Эту информацию журналистам подтвердили в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.

Сообщение об отравлении мальчика в полицию поступило 7 ноября. 8-месячный младенец ползая по дому натолкнулся на крошку крысиного яда. Пока родители отвлеклись, ребенок съел опасное вещество и впоследствии мальчика доставили в криворожскую детскую больницу. Теперь мальчика спасают врачи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На Тернопольщине из-за отравления грибами умер маленький ребенок: другие дети в тяжелом состоянии

В больнице в результате пищевого отравления грибами еще 1 ноября умер мужчина 1965 года рождения, а на следующий день – малолетняя дочь его сожительницы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Харьковской области.

Напомним, что 30 октября в медучреждение попала вся семья из города Копычинцы. Среди пострадавших было восемь детей от трех до тринадцати лет, семеро из которых родные братья и сестры, а также сожитель матери.

По предварительной информации, многодетная семья отравилась грибами. В ходе проверки стало известно, что мужчина еще в воскресенье, 27 октября, насобирал грибы и приготовил из них блюда. Ела вся семья, кроме мамы. В тот же вечер у детей ухудшилось самочувствие, но женщина в больницу обратилась только 30 октября около 15:00. Самых тяжелых детей доставили в медучреждение Львова, где младшую девочку 2021 года прооперировали. Однако спасти ей жизнь не удалось.



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