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«Мёртвая душа»: депутат облсовета Днепропетровщины фиктивно пошла служить в ВСУ для имиджа

ГБР разоблачило на Днепропетровщине депутата облсовета, которая ради имиджа начала фиктивно служить в ВСУ

сегодня, 10:14
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Недилько Ксения

Сотрудники ГБР разоблачили схему фиктивного прохождения военной службы депутатом Днепропетровского областного совета. Все действия направлены на создание положительного имиджа и получение неправомерных выплат из государственного бюджета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ведомства.

«Мёртвая душа»: депутат облсовета Днепропетровщины фиктивно пошла служить в ВСУ для имиджа

Днепропетровский областной совет

В 2023 году женщина решила прокачать свой политический имидж среди электората и коллег. Она прошла военно-врачебную комиссию, где была признана годной к службе.

После чего ее направили в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки и присвоили первоначальное звание "солдат". Там она пробыла ровно два часа. О своих "достижениях" рассказала маме по телефону, запись разговора ГБР также предоставило.

Она поделилась "неприятным моментом", встретив в этом "страшном месте" командира роты, который у нее спросил: "Очередная мертвая душа?"

За депутата договаривались сами военные. В схему она привлекла знакомого заместителя командира одной из воинских частей. Тот обратился к начальнику учебного центра с предложением помочь депутату быть только в списках военнослужащих и не принимать непосредственного участия в учениях, назвав ее "бойцицей".

Также она незаконно получила выплаты за службу более чем на 200 тыс. гривен, которые регулярно тратила на собственные прихоти.

Записи "договоренностей" за "бойцицу" и ее впечатление – на видео, предоставленном ГБР.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объяснил, как формируются мобилизационные задачи для территориальных центров комплектования (ТЦК). Эти планы создаются с учетом настоящей потребности армии в личном составе и обстановки на фронте.



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