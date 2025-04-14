Мэр Днепра Филатов объяснил, почему в городе не объявили День траура по погибшим в Сумах

Городской голова Днепра Борис Филатов, на фоне новостей о баллистическом ударе в Сумах 13 апреля, где погибли 34 человека, из них 2 детей. Травмированы 117 человек, из них 15 детей, опубликовал пост в своих соцсетях, где пояснил, почему в Днепре не объявили День траура по погибшим в Сумах, как это сделали в других городах Украины.

Борис Филатов, мэр Днепра

"Когда-то я написал, что "Бог умер в Буче". Это действительно так. Не поможет ничего. Ни плаксивые комментарии в соцсетях. Ни фальшивые осуждения мировых политиков. Ни объявления траура по погибшим в Сумах.

Никакие бессмысленные лозунги: "Верю в ВСУ", за которыми обыватель скрывает свои страх и бессилие. Пустые картинки с окровавленной вербой не помогут тоже.

Помогут только неотвратимость возмездия, оружие и деньги.

Завтра (14 апреля – ред.) я просто приду на работу и "выпишу чек" на очередные несколько десятков миллионов гривен для боевых бригад Сил Обороны.

Один дрон — один пид*р. Это лучше слез, лозунгов и сострадания только на словах.

Моя Вера только в этом. "Боже, будь милостив ко мне, грешному" (с)", – написал Филатов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что городской голова Днепра Борис Филатов опубликовал фотографию на фоне разбитого автомобиля Tesla в Днепре после ночной атаки и продемонстрировал средний палец. Этот жест он посвятил основателю автомобильной компании, американскому миллиардеру Илону Маску, по словам Филатова, "так любит россиян".

Также "Комментарии" писали, что президент Франции опубликовал сообщение об атаке РФ на французском, английском и украинском языках. Макрон подчеркнул, что только Россия хотела этой войны и продолжает ее вопреки человеческой жизни, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа.

"Нужны решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь. Франция без устали работает со своими партнерами для достижения этой цели. Жертвам, раненым, всей сопротивляющейся Украине, — наша солидарность, наше уважение, наша преданность", – пишет президент Франции в соцсети X.