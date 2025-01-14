Мэр Днепра Борис Филатов приговорен к 9 годам: что известно

В Москве суд заочно приговорил к 9 годам колонии мэра Днепра Бориса Филатова за "фейки" о ВС РФ. Об этом пишет издание ASTRA, ссылаясь на информацию Московской прокуратуры.

Борис Филатов, мэр Днепра

Городского голову украинского Днепра также признали виновным в "разжигании ненависти по национальному признаку".

В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Бориса Филатова в список "террористов и экстремистов".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Днепре нарушались требования проведения публичных закупок, что привело к растрате бюджетных средств, выделенных на Программу по содействию территориальной обороне города Днепра на 2022-2026 годы.

В Бюро экономической безопасности заявили, что расследование по делу было завершено и направлено в суд обвинительным актом по фактам растраты средств Днепровского городского совета. Следствие установило, что бывший директор одного из департаментов Днепровского горсовета, злоупотребляя своим служебным положением, нарушил требования проведения публичных закупок.

“Должностное лицо в начале полномасштабного вторжения заключило прямые договоры на покупку 268 дизель-генераторов по значительно завышенным ценам. Общая стоимость трех сделок составляет около 24 млн грн. Все тендеры были проведены без анализа рынка и запросов официальным представителям и производителям генераторов", – сообщили в БЭБ.

Также "Комментарии" писали, что в ДнепрОВА попросили не давать оценок по военной ситуации в области. Сергей Лысак попросил Николая Лукашука не давать оценку ситуации в области безопасности. Так, председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области).

"Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по нашим приграничным громадам с территории Донбасса", – написал он.