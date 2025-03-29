Мэр Днепра Борис Филатов показал непристойный жест Илону Маску после вчерашней трагедии

Городской голова Днепра Борис Филатов опубликовал фотографию на фоне разбитого автомобиля Tesla в Днепре после ночной атаки и продемонстрировал средний палец. Этот жест он посвятил основателю автомобильной компании, американскому миллиардеру Илону Маску, который, по словам Филатова, "так любит россиян".

Мэр Днепра показал неприличный жест Илону Маску

"Первое. Завтра в Днепре день траура и я прошу всех соблюдать его должным образом.

Второе. Комментарии моего личного фейсбука будут временно закрыты. Потому что пока мы делаем все возможное и невозможное, чтобы оказать людям помощь, в соцсетях сотни полезных идиотов и загадочных закрытых профилей массово распространяют нарративы российской пропаганды или просто тиражируют ложь.

Потому что психоз в соцсетях по "погибшим в "Бартоломео" – это только психоз. Ни одного человека там не погибло.

Но сотни эмоционально истощенных сограждан заполнили своим шумом весь интернет.

Так что вы либо доверяйте власти, мэру, правительству, Силам обороны и Президенту, либо продолжайте выплескивать свои выдумки в другое место", – подчеркнул мэр Днепра.

Он также подчеркнул, что вопрос типа "Филатов, когда ты купишь ПВО??!" - бессмысленны, потому что мэр города не может закупить ПВО.

"Давайте закроем и эту тему. Филатов не имеет возможности купить ПВО!!!

И так же Филатов не может поставить на крышах ваших домов пулеметы или расчеты с ракетами!

Во-первых, это невозможно. Во-вторых, это была бы не защита, а риск перестрелять соседей.

Но сколько раз я не объяснял бы элементарные вещи, после каждого обстрела находятся кучи альтернативно одаренных, настаивающих на подобных инициативах.

Или же начинают писать о "дронах, сбивающих дроны"", – пишет Филатов.

Он также отметил, что город никого не оставит на произвол судьбы. И все пострадавшие получат соответствующую помощь.

"Четвертое. Просьба к моим зарубежным читателям и всем имеющим аккаунт в сети "Х".

Сейчас на западе не слишком любят компанию Tesla и всячески ее троллят. Пожалуйста, передайте Илону эту фотографию. Ведь он такой пылкий поклонник россиян", – добавил мэр Днепра, который оправляется от вчерашней массированной атаки.

Напомним, вчера вечером оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам по городу Днепр. В результате чего произошли масштабные пожары, погибли четыре человека, более двадцати получили ранения разной степени тяжести.