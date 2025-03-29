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Мэр Днепра Борис Филатов показал непристойный жест Илону Маску после вчерашней трагедии

Мэр Днепра выложил фото с неприличным жестом для Маска на фоне разбитой Теслы

сегодня, 16:38
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Недилько Ксения

Городской голова Днепра Борис Филатов опубликовал фотографию на фоне разбитого автомобиля Tesla в Днепре после ночной атаки и продемонстрировал средний палец. Этот жест он посвятил основателю автомобильной компании, американскому миллиардеру Илону Маску, который, по словам Филатова, "так любит россиян".

Мэр Днепра Борис Филатов показал непристойный жест Илону Маску после вчерашней трагедии

Мэр Днепра показал неприличный жест Илону Маску

"Первое. Завтра в Днепре день траура и я прошу всех соблюдать его должным образом.

Второе. Комментарии моего личного фейсбука будут временно закрыты. Потому что пока мы делаем все возможное и невозможное, чтобы оказать людям помощь, в соцсетях сотни полезных идиотов и загадочных закрытых профилей массово распространяют нарративы российской пропаганды или просто тиражируют ложь.

Потому что психоз в соцсетях по "погибшим в "Бартоломео" – это только психоз. Ни одного человека там не погибло.

Но сотни эмоционально истощенных сограждан заполнили своим шумом весь интернет.

Так что вы либо доверяйте власти, мэру, правительству, Силам обороны и Президенту, либо продолжайте выплескивать свои выдумки в другое место", – подчеркнул мэр Днепра.

Мэр Днепра Борис Филатов показал непристойный жест Илону Маску после вчерашней трагедии - фото 2

Он также подчеркнул, что вопрос типа "Филатов, когда ты купишь ПВО??!" - бессмысленны, потому что мэр города не может закупить ПВО.

"Давайте закроем и эту тему. Филатов не имеет возможности купить ПВО!!!

И так же Филатов не может поставить на крышах ваших домов пулеметы или расчеты с ракетами!

Во-первых, это невозможно. Во-вторых, это была бы не защита, а риск перестрелять соседей.

Но сколько раз я не объяснял бы элементарные вещи, после каждого обстрела находятся кучи альтернативно одаренных, настаивающих на подобных инициативах.

Или же начинают писать о "дронах, сбивающих дроны"", – пишет Филатов.

Он также отметил, что город никого не оставит на произвол судьбы. И все пострадавшие получат соответствующую помощь.

"Четвертое. Просьба к моим зарубежным читателям и всем имеющим аккаунт в сети "Х".

Сейчас на западе не слишком любят компанию Tesla и всячески ее троллят. Пожалуйста, передайте Илону эту фотографию. Ведь он такой пылкий поклонник россиян", – добавил мэр Днепра, который оправляется от вчерашней массированной атаки.

Напомним, вчера вечером оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам по городу Днепр. В результате чего произошли масштабные пожары, погибли четыре человека, более двадцати получили ранения разной степени тяжести.



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