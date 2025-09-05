Мать насиловала свою двухлетнюю дочь на Днепропетровщине

4 сентября 2025 года руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Юрий Папуша лично принял участие в судебном заседании по рассмотрению ходатайства по избранию меры пресечения подозреваемой в сексуальном насилии в отношении своего малолетнего ребенка, изготовлении и распространении детской порнографии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областной прокуратуры.

Мать изнасиловала свою двухлетнюю дочь на Днепропетровщине

Действия женщины квалифицированы по ч. 4 ст. 153 и ч. 3 ст. 301-1 УК Украины.

Суд в полном объеме поддержал позицию руководителя областной прокуратуры, которая настаивала на применении строжайшей меры пресечения ввиду характера и мотивов преступления — содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток.

По данным следствия, подозреваемая совершала противоправные действия по поводу своей 2-летней дочери, пользуясь ее беспомощным состоянием и доверием, свои действия фиксировала на мобильный телефон и в дальнейшем распространяла видео за денежное вознаграждение.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет группа прокуроров во главе с руководителем областной прокуратуры, следователи – ГУНП в Днепропетровской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в городе Ирпень на Киевщине правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии в отношении 11-летней девочки.

По предварительным данным, отец ребенка находился вместе со знакомым в нежилом помещении. Когда он заснул, мужчина воспользовался ситуацией и совершил противоправные действия в отношении ребенка.