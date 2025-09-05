Ночью враг массированно атаковал Днепропетровскую область беспилотниками. Приблизительно в половине второго ночи в Днепре начали раздаваться взрывы: "Шахеды" атаковали преимущественно левобережную часть областного центра.

Массированная атака на Днепр: в городе раздавались мощные взрывы

По данным начальника ДнепрОВА Сергея Лысака, защитники неба ликвидировали 15 из них, обстрел продолжался до 02:39.

В Днепре агрессор попал по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации которых оперативно встали спасатели.

В ночь на 5 сентября во время атаки горожане слышали, что на Слобожанском проспекте спасатели призвали закрыть окна из-за химической опасности.

ГСЧС опровергла эту информацию: воздух чист, угрозы для людей нет. Все мероприятия, проводимые спасателями, были превентивными.

Кроме того, FPV-дроном противник ударил по Никопольщине, а именно – Покровской громаде.

Всюду обошлось без погибших и пострадавших, добавил глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ опубликовало видео удара по Черниговской области, который произошел сегодня днем около 15 часов. Заявляется, что удар был нанесен с помощью ОТРК "Искандер", а били россияне якобы по пункту подготовки и запуска БПЛА дальнего действия ВСУ в Черниговской области.

На самом же деле оккупанты ударили по гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Территория недалеко от Чернигова, Киселевская громада. Известно о двух погибших. Трое раненых, им оказывается помощь.