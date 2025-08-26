logo

Главная Новости Регионы Днепр Маскировал камеры под скворечники: очередной шпион в Днепре
commentss НОВОСТИ Все новости

Маскировал камеры под скворечники: очередной шпион в Днепре

В Днепре местного жителя приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

26 августа 2025, 20:47
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Днепре суд признал виновным местного жителя, который шпионил в пользу российских спецслужб, передавая данные о перемещении украинских военных. Мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Маскировал камеры под скворечники: очередной шпион в Днепре

Шпион из Днепра

Следствие установило, что в 2024 году он вышел на связь с представителем ФСБ через мессенджер Telegram. По заданию кураторов предатель установил вблизи железнодорожных станций в Синельниковском и Павлоградском районах шесть скрытых камер, замаскировав их под скворечники на деревьях. Устройства подключены к источникам питания, что позволяло вести непрерывную видеотрансляцию движения эшелонов ВСУ в режиме реального времени.

Кроме этого, мужчина самостоятельно фиксировал местонахождение военных автомобилей украинских сил и передавал их координаты. За собранные разведданные он получал вознаграждение в криптовалюте.

Суд квалифицировал его действия как государственную измену, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Пока приговор не вступил в силу, предатель будет находиться под стражей.

Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Днепропетровской области. Этот случай еще раз подтверждает, что российские спецслужбы активно пытаются привлекать украинцев в шпионскую деятельность, используя как финансовые стимулы, так и скрытые методы вербовки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Bloomberg сообщает, что попытки организовать первые с начала войны очные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным зашли в тупик, что стало серьезным ударом по мирным инициативам Дональда Трампа.



Источник: https://t.me/dnipr_gp_gov_ua/5775
