Маскировал камеры под скворечники: очередной шпион в Днепре

В Днепре суд признал виновным местного жителя, который шпионил в пользу российских спецслужб, передавая данные о перемещении украинских военных. Мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Шпион из Днепра
Следствие установило, что в 2024 году он вышел на связь с представителем ФСБ через мессенджер Telegram. По заданию кураторов предатель установил вблизи железнодорожных станций в Синельниковском и Павлоградском районах шесть скрытых камер, замаскировав их под скворечники на деревьях. Устройства подключены к источникам питания, что позволяло вести непрерывную видеотрансляцию движения эшелонов ВСУ в режиме реального времени.
Кроме этого, мужчина самостоятельно фиксировал местонахождение военных автомобилей украинских сил и передавал их координаты. За собранные разведданные он получал вознаграждение в криптовалюте.
Суд квалифицировал его действия как государственную измену, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Пока приговор не вступил в силу, предатель будет находиться под стражей.
Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Днепропетровской области. Этот случай еще раз подтверждает, что российские спецслужбы активно пытаются привлекать украинцев в шпионскую деятельность, используя как финансовые стимулы, так и скрытые методы вербовки.