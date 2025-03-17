Легковушка столкнулась с грузовиком АТБ: погибли два спортсмена

Вчера вечером в Днепропетровской области произошла страшная авария. На трассе Кривой Рог – Днепр возле Авдотьевки столкнулись две фуры и легковушка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию местного издания "Свои. Кривой Рог".

Погибшие спортсмены

Известно, что в Dacia Logan ехали пять человек. Легковушка двигалась в сторону Кривого Рога, пыталась обогнать бензовоз, но задела его. Вылетела на встречную и столкнулась лоб в лоб с грузовиком АТБ. От удара Dacia опрокинулась.

Водитель и один из пассажиров легковушки скончались на месте. Обоим по 18. Еще трое подростков были госпитализированы с тяжелыми травмами. Предварительно, им по 16-17 лет. На месте работает полиция.

Позже стало известно, что у Dacia Logan были криворожские бойцы ММА. Они возвращались с Открытого чемпионата области по смешанным единоборствам, проходившему в Днепре. Но на скользкой дороге во время обгона зацепили бензовоз и врезались в грузовик АТБ.

Арсен и Никита погибли на месте ДТП. Обоим было по 18. Трое их товарищей попали в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера в 15:10 произошло дорожно-транспортное происшествие в одном из районов города Запорожья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областного главка ГСЧС.

Как выяснилось, грузовой автомобиль "ГАЗ" въехал в продуктовый магазин. В результате происшествия случайный прохожий и продавец получили травмы. Водитель не пострадал. До прибытия подразделений ГСЧС одного из пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Спасатели с помощью мягких ношей перенесли травмированную женщину в карету скорой, которую госпитализировали в больницу. Чрезвычайники отключили аккумулятор и обеспечивали пожарную безопасность на месте. По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.