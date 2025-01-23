135 человек оказались заблокированы под землей: что стало причиной

На глубине более 1300 метров в результате аварии на подстанции шахты на Днепропетровщине оказались заблокированы 135 шахтеров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Заблокированные шахтеры под землей. Фото: ГСЧС

Благодаря совместной работе горноспасателей, специалистов предприятия и других подразделений ГСЧС аварию удалось ликвидировать.

Спасение шахтеров требовало применения сложной технологии создания искусственной нагрузки шахтной клети, позволившей безопасно поднять людей на поверхность.

Спасательные работы завершены. Все 135 шахтеров вернулись домой целыми и невредимыми.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Запорожье произошла ракетная атака по жилому дому, в результате чего есть погибшие, а также много раненых, среди которых младенец.

Так, сегодня около 4 утра в городе Запорожье раздалось по меньшей мере 4 взрыва. Позже начальник ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне сбросили 4 ракеты на жилищный сектор города.

Люди оказались под завалами, а среди раненых – 4 работника ГСЧС и двухмесячный ребенок. Пятеро человек в тяжелом состоянии из-за вражеских обстрелов.

Уже утром глава ОВА сообщил о гибели 47-летнего мужчины и увеличении количества раненых до 16 человек. Иван Федоров опубликовал фото и видео, на котором видно разрушение жилых домов, повреждение автомобилей, в том числе служебного автомобиля спасателей, скорее всего, была применена тактика повторного удара, уже по спасательной операции.