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40 дней после страшного удара по Кривому Рогу: как выглядит детская площадка сейчас

В Кривом Роге панихида по погибшим на детской площадке

сегодня, 16:09
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Недилько Ксения

Сегодня 40 дней после баллистического удара России по детской площадке в Кривом Роге на Днепропетровщине.

40 дней после страшного удара по Кривому Рогу: как выглядит детская площадка сейчас

Мемориал на детской площадке в Кривом Роге

Священники Православной церкви Украины провели панихиду по погибшим. Среди присутствующих – родители и родственники. На месте трагедии появился мемориал. Детская площадка, на которой еще недавно играли малыши, увешана фотографиями погибших детей.

Всего жертвам и атакам 4.04.2025 стали 21 человек — 9 детей и 12 взрослых. Почти 100 человек получили ранения и травмы — от трехмесячного ребенка до пожилых людей.

40 дней после страшного удара по Кривому Рогу: как выглядит детская площадка сейчас - фото 2
40 дней после страшного удара по Кривому Рогу: как выглядит детская площадка сейчас - фото 3
40 дней после страшного удара по Кривому Рогу: как выглядит детская площадка сейчас - фото 4
40 дней после страшного удара по Кривому Рогу: как выглядит детская площадка сейчас - фото 5
40 дней после страшного удара по Кривому Рогу: как выглядит детская площадка сейчас - фото 6
40 дней после страшного удара по Кривому Рогу: как выглядит детская площадка сейчас - фото 7
40 дней после страшного удара по Кривому Рогу: как выглядит детская площадка сейчас - фото 8

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинская телеведущая и актриса Даша Малахова оказалась в эпицентре скандала после того, как она опубликовала фотографию погибших подростков из Кривого Рога, ставших жертвами российской ракетной атаки 4 апреля. Снимок с похорон, на котором виден гроб с телами детей, был размещен как обложка ее блога в Facebook. Фотография не была отредактирована, что вызвало возмущение среди украинских пользователей сети.

Также "Комментарии" писали , что постоянный представитель террористической России при ООН Василий Небензя заявил, что скопления ВСУ и западных инструкторов будут законными целями для российских военных.

При этом он отреагировал на трагедию в Кривом Роге, где российская ракета убила детей. Теперь, по версии Небензи, виновата во всем Украина и непрофессиональные действия ПВО. Представитель РФ напомнил ложь Минобороны России о том, что в результате "высокоточного" попадания ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

"В этом контексте хотели бы напомнить, что мы неоднократно предупреждали о том, что скопления военнослужащих, а также направляющиеся на помощь киевскому режиму западные офицеры и инструкторы являются законной целью для российской армии", — заявил Небензя. Он цинично заявил, что детей в Кривом Роге убила украинская ракета.



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