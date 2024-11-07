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Кремль снова мстит: СБУ сорвала попытку поджога техники ВСУ

СБУ задержала российского агента, планировавшего серию поджогов в Днепре

сегодня, 11:29
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Черновалова Кристина

В Днепре правоохранители предотвратили новую серию диверсий: Служба безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, который планировал поджог украинских военных машин и объектов железной дороги. Местный слесарь, 48-летний поклонник Кремля, действовал под руководством российских кураторов и смастерил взрывное устройство для своей "миссии." Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Кремль снова мстит: СБУ сорвала попытку поджога техники ВСУ

Спецоперация СБУ: в Днепре разоблачили агента ФСБ с самодельной взрывчаткой

Служба безопасности Украины разоблачила опасного агента ФСБ в Днепре, у которого была задача повредить украинскую военную инфраструктуру. Первоначально его "миссией" была корректировка ударов российских сил по Днепру, а также фиксация последствий этих обстрелов. Но впоследствии из Москвы поступила новая задача: нанести вред украинской армии из-за поджог.

Для этого агент лично сконструировал взрывчатку из легковоспламеняющихся материалов, добавил дистанционное управление и даже провел тестовое испытание устройства вблизи железнодорожных путей. Его действия тщательно координировали с российскими кураторами, которым он отчитывался о каждом своем шаге. Следователи нашли телефон с доказательствами контактов с представителями ФСБ.

Кремль снова мстит: СБУ сорвала попытку поджога техники ВСУ - фото 2

Задержанный, работавший на местном предприятии и владевший знаниями по химии, активизировался как пропагандист в пророссийских телеграмм-каналах. Именно из-за поддержки оккупационных идей он и попал в поле зрения российских спецслужб.

Кремль снова мстит: СБУ сорвала попытку поджога техники ВСУ - фото 3

В настоящее время мужчина находится под стражей, а против него возбуждено дело по статье "государственная измена", которая предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества. СБУ продолжает расследование, чтобы установить все связи задержанного и предотвратить подобные преступления в будущем.



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