В Днепре правоохранители предотвратили новую серию диверсий: Служба безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, который планировал поджог украинских военных машин и объектов железной дороги. Местный слесарь, 48-летний поклонник Кремля, действовал под руководством российских кураторов и смастерил взрывное устройство для своей "миссии." Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Спецоперация СБУ: в Днепре разоблачили агента ФСБ с самодельной взрывчаткой

Служба безопасности Украины разоблачила опасного агента ФСБ в Днепре, у которого была задача повредить украинскую военную инфраструктуру. Первоначально его "миссией" была корректировка ударов российских сил по Днепру, а также фиксация последствий этих обстрелов. Но впоследствии из Москвы поступила новая задача: нанести вред украинской армии из-за поджог.

Для этого агент лично сконструировал взрывчатку из легковоспламеняющихся материалов, добавил дистанционное управление и даже провел тестовое испытание устройства вблизи железнодорожных путей. Его действия тщательно координировали с российскими кураторами, которым он отчитывался о каждом своем шаге. Следователи нашли телефон с доказательствами контактов с представителями ФСБ.

Задержанный, работавший на местном предприятии и владевший знаниями по химии, активизировался как пропагандист в пророссийских телеграмм-каналах. Именно из-за поддержки оккупационных идей он и попал в поле зрения российских спецслужб.

В настоящее время мужчина находится под стражей, а против него возбуждено дело по статье "государственная измена", которая предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества. СБУ продолжает расследование, чтобы установить все связи задержанного и предотвратить подобные преступления в будущем.