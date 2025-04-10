Комчас в Днепре и области: что известно

В сети начали появляться сообщения о том, что в Днепропетровской области увеличивают комендантский час. Такие сообщения являются фейковыми, передает портал "Комментарии".

Комчас в Днепре

По данным начальника Днепропетровской ОВА вчера на заседании Совета обороны в области обсуждался этот вопрос.

" Остановились и на вопросе комендантского часа. Обратился к правоохранителям, чтобы они более тщательно следили за его соблюдением. Правила, действующие во время войны, никто не отменял. Кстати, передвигаться в ночное время будет запрещено и по праздникам. Полиция будет работать в усиленном режиме. Все нюансы, связанные с Пасхой, дополнительно проговорим с представителями присутствующих в области конфессий ", – сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Никаких сообщений о смене комчаса не публиковалось.

Также на заседании Совета обороны обсуждались темы мобилизации и строительства фортификаций. Там все по плану, подчеркнул Лысак.

"Сегодня же поддержали перечень сельхозземель, где возводят защитные сооружения. Это почти 2,5 тыс. участков. Их пользователи могут претендовать на льготы. Теперь шаг за местными властями и налоговиками. Уверен – все сработают оперативно. Уделили внимание также эвакуации из прифронтовых громад Синельниковщины. Местным объясняют его алгоритм. В то же время в диалоге с соседними областями, которые могли бы принять наших людей. Сейчас есть предложение от Житомирщины, где готовы предложить не только жилье, но и работу", – отметил глава ОВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал , еще 20 человек из прифронтовых сел Синельниковского района Днепропетровщины эвакуировали в Закарпатье. Среди них 14 детей. На западе Украины для семей созданы комфортные условия. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и поблагодарил коллег за гостеприимство.