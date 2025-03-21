Какие имена детей самые популярные и редкие в Днепропетровской области

Министерство юстиции Украины обнародовало статистику самых распространенных и редких имен новорожденных в Днепропетровской области за 2024 год. Некоторые из них остаются традиционными для Украины, в то время как другие могут удивить своей редкостью и уникальностью.

Популярные и уникальные имена мальчиков и девочек

Самые популярные имена для мальчиков в Днепропетровской области

По данным Минюста, чаще всего новорожденных мальчиков на Днепропетровщине называли следующими именами:

— Артур

— Кирилл

— Никита

— Михаил

Самые популярные имена для девочек

Популярные имена девочек, которыми называли детей на Днепропетровщине

— Елизавета

— Мирослава

— Кира

— Николь

Редкие имена для мальчиков

Среди зарегистрированных имен были и менее обычные варианты. Родители, которые стремились придать своим сыновьям уникальность, выбирали необычные имена для мальчиков. Редкие имена мальчиков в Днепропетровской области:

— Дарий

— Леон

— Мирон

— Тамерлан

Редкие имена для девочек

Также некоторые родители решили дать своим дочерям уникальные имена. По данным Минюста такие редкие имена для девочек фиксировали в Днепропетровской области:

— Арнела

— Лия

— Ясмин

— Хана

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие имена детей самые популярные и редкие в Харьковской области.

Также "Комментарии" писали, что украинский историк Александр Алферов назвал популярные мужские имена во времена Киевской Руси. Опираясь на летописные свидетельства, ученый указывает, что эти мужские имена использовались предками украинцев 1000 лет назад. По его словам, это не Солнцеславы и не Пресиламудры, а совсем другие варианты.