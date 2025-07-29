Из-за российского удара «Искандером» погибла беременная девушка: что известно

Сегодня ночью около 2:30 оккупанты нанесли удары баллистическими ракетами по городу Каменское на Днепропетровщине. По данным начальника ДнепрОВА Сергея Лысака, частично разрушено не эксплуатировавшееся трехэтажное здание. Рядом – поврежденные медучреждения: родильное и отделение городской больницы. Сначала сообщалось, что погибли два человека.

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"Еще пятеро пострадавших. Две женщины – "тяжелые". Одна из них – беременная. Трое пациентов в состоянии средней тяжести", – сообщал глава области.

Кроме помещений было повреждено и оборудование, уничтожены запасы препаратов. Пока пациентов перевели в другие больницы.

Окна избиты и еще в двух медучреждениях. Повреждены школы и садик. Изуродованы почти полсотни домов.

"По уточненным данным, из-за очередного российского преступления погибли три человека. Среди них 23-летняя беременная женщина. Самые искренние соболезнования семьям… 22 человека пострадали из-за ночной атаки на Каменское. Среди них 10 – медицинские работники: медсестры, акушеры, анестезиолог. Один из специалистов остается в тяжелом состоянии. Как и беременная женщина", – позже сообщил Сергей Лысак.

По данным СМИ, погибшая 23-летняя Диана была на седьмом месяце беременности. Лежала в роддоме Каменского, чтобы сохранить и доносить малыша.

В роддоме на момент атаки России находилось девять женщин с младенцами. В общей сложности разбиты два корпуса больницы: в одном — паллиативное, терапевтическое отделение и эндокринология, а в другом — роддом и отделение патологии.

Всего в больничных отделениях во время атаки россиян находилось около 100 человек. Медики успели отреагировать на сигнал тревоги — сначала пациентов вывели в коридоры, а затем - в укрытие.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты также ударили по Запорожью: погибло много людей.