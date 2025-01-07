Громкий скандал с ТЦК в Днепре: во время мобилизации мужчина напал с ножом на полицейского (ВИДЕО)

Во вторник 7 января в Днепре произошел очередной скандал во время проведения мобилизационных мероприятий В полиции Днепропетровской области рассказали, что произошло.

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По факту конфликтной ситуации на железнодорожном вокзале в Днепре полиция проводит проверку, — говорится в сообщении Нацполиции.

В полиции объяснили, что при отказе предоставить личные документы для проверки представителям ТЦК нарушитель нанес правоохранителю ножевое ранение.

"Событие произошло сегодня утром на одном из вокзалов в городе Днепр. По предварительной информации, конфликтная ситуация между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК возникла из-за того, что мужчина отказался предоставить военно-учетные документы для проверки", — говорится в сообщении.

В полиции объяснили, что потом мужчина достал из кармана нож, которым ранил полицейского Днепровского районного управления полиции №1. Правоохранитель обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь

"В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.

“45-летний мужчина также обратился с заявлением в полицию о нанесении ему сотрудником ТЦК телесных повреждений. По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение)”, — добавили в полиции.

Напомним, что работники ТЦК добрались до популярных зимних курортов. Начали раздавать повестки, как писал портал "Комментарии", на западе Украины.



