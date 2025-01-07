logo

BTC/USD

95810.70

ETH/USD

3369.15

LTC/USD

102.87

USD/UAH

42.75

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Громкий скандал с ТЦК в Днепре: во время мобилизации мужчина напал с ножом на полицейского (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Громкий скандал с ТЦК в Днепре: во время мобилизации мужчина напал с ножом на полицейского (ВИДЕО)

Мужчина отказался предоставлять представителям ТЦК документы и порезал полицейского

7 января 2025, 15:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Во вторник 7 января в Днепре произошел очередной скандал во время проведения мобилизационных мероприятий В полиции Днепропетровской области рассказали, что произошло.

Громкий скандал с ТЦК в Днепре: во время мобилизации мужчина напал с ножом на полицейского (ВИДЕО)

Фото портал "Комментарии"

По факту конфликтной ситуации на железнодорожном вокзале в Днепре полиция проводит проверку, — говорится в сообщении Нацполиции.

В полиции объяснили, что при отказе предоставить личные документы для проверки представителям ТЦК нарушитель нанес правоохранителю ножевое ранение.

"Событие произошло сегодня утром на одном из вокзалов в городе Днепр. По предварительной информации, конфликтная ситуация между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК возникла из-за того, что мужчина отказался предоставить военно-учетные документы для проверки", — говорится в сообщении.

В полиции объяснили, что потом мужчина достал из кармана нож, которым ранил полицейского Днепровского районного управления полиции №1. Правоохранитель обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь

"В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.

“45-летний мужчина также обратился с заявлением в полицию о нанесении ему сотрудником ТЦК телесных повреждений. По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение)”, — добавили в полиции.

Напомним, что работники ТЦК добрались до популярных зимних курортов. Начали раздавать повестки, как писал портал "Комментарии", на западе Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/posts/pfbid02Mo16YHgSPNUacQm53vSaUDCFUtTPMjM9gWM83s9yrwb53ZCGtsGamWCfu3TUG7Zl?locale=uk_UA
Теги:

Новости

Все новости