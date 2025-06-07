Глава Днепропетровского облсовета Лукашук подверг резкой критике центральную власть: какая причина

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подверг критике центральные власти из-за угрозы срыва водоснабжения в прифронтовых районах области. По его словам, такой сценарий имеет все больше шансов стать реалистичным. Ключевая причина – долги водоканала. В то же время сам Лукашук еще недавно сам принимал это предприятие на баланс области и обещал его "поднять", как компанию-банкрота. Пост с критикой Лукашук опубликовал на своей странице в Facebook. Речь идет о стратегическом предприятии "Днепр-Западный Донбасс" ("ДЗД"), которое снабжает водой жителей Синельниковского и Павлоградского районов Днепропетровской области. Об этом пишет сайт Обозреватель.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Фото: из открытых источников

Как обратили внимание журналисты, год назад Лукашук же требовал от Кабмина перевести на областной баланс это предприятие со всеми его долгами, чтобы вроде бы перезапустить его. Теперь в своем сообщении в соцсети Лукашук обвинил Минфин в отказе предоставить средства на покрытие почти 700 млн грн долгов "Днепр-Западный Донбасс".

Как указывает письмо Минфина в ответ на депутатское обращение по поводу ситуации на "ДЗД", Лукашук действительно требовал раньше передать этот водоканал ему на баланс. А в присоединенных документах указывал, что планирует финансировать долговые обязательства из областного бюджета.

В материале говорится, что теперь председатель Днепропетровского облсовета заявил, что совет не может компенсировать разницу в тарифах государственному предприятию. Формально согласно Бюджетному кодексу Украины облсовет действительно не может финансировать государственные предприятия. Однако в условиях полномасштабной войны, как сообщают источники одной из местных администраций, разницу в тарифах принято компенсировать именно на уровне местных бюджетов.

Авторы публикации отметили, что такая практика позволяет обезопасить общества от возможных проблем, связанных с деятельностью стратегических коммунальных предприятий. Более того, в 2022 году Минфин официально подтвердил, что местные бюджеты могут возмещать разницу в тарифах через специальные программы с оформлением по КПКИК 6071. Такие прецеденты уже были: 2023 небольшой Ренийский горсовет, что в Одесской области, например, принял программу компенсации разницы в тарифах на водоснабжение2 предусмотрев на это около 10 млн. грн. из своего бюджета.

Еще один прецедент – за год до войны депутаты Кировоградского облсовета рекомендовали предусмотреть средства из областного и территориального бюджетов на компенсацию тарифной разницы на воду – именно для того, чтобы уберечь водоканалы региона от накопления долгов.

"Однако Лукашук, вероятно, уже не планирует предоставлять субвенции и создавать специальные программы, перекладывая всю ответственность на центральную власть, у которой и просил передать водоканал на баланс области", – отмечается в статье.

"Минфин своими отписками не захотел обеспечить водоснабжение прифронтовых территорий", – написал, в частности, Лукашук, добавив, что в случае остановки предприятия "люди будут четко знать, кто ответственен".

Обозреватель отмечает, что упомянутая Лукашуком "отписка Минфина" – это официальная позиция ведомства. Именно в этом документе и указано, что глава обладминистрации просил перевод "ДЗД" на баланс области и собирался покрывать долги предприятия за счет областной общины. Решение о передаче водоканала принял Кабинет Министров еще весной 2024 года. Однако в начале лета 2025-го Лукашук внезапно заявил, что не хочет принимать на баланс общества предприятие с такой кредиторской задолженностью. То есть, по плану Лукашука, вероятно, компания должна оставаться на балансе области, а вот ее долги должно покрыть государство.

Журналисты акцентируют, что в официальной позиции Минфина указано следующее: "Распоряжение принято на основании согласованных предложений Днепропетровской областной государственной администрации и Днепропетровского областного совета в соответствии с требованиями закона". И нынешнее заявление Лукашука противоречит этому факту.

"В апреле 2024 года Лукашук и сам делился новостью о передаче водоканала "Днепро-Западный Донбасс" из государственной собственности в сферу управления Днепропетровского областного совета. Тогда председатель облсовета выражал оптимизм по поводу перспектив предприятия не только в части долгов, но и в части модернизации", – отмечает издание.

По словам авторов материала, публикация Лукашука вызвала вопрос и у рядовых пользователей соцсетей, которые могут и не знать, что глава облсовета действительно был согласен взять проблемное предприятие под свою опеку.

"Где была власть, когда предприятие накапливало долги? Руководители уже сидят?" – спросил, например, комментатор Владимир Буга. Николай Лукашук ответил: "Работала временная депутатская комиссия. Отчет заслушан и утвержден".

Журналисты отмечают, что "Днепр-Западный Донбасс" действительно далеко не вчера оказался на грани банкротства, и его долги – это не следствие войны. К слову, по информации самого облсовета, в начале каденции Лукашука долги "ДЗД" были чуть ли не в пять меньше, чем по состоянию на июнь-2025.

"Раньше заявления Лукашука в соцсетях уже привлекали внимание медиа. К примеру, в начале 2025 года руководитель областного совета переживал из-за возможной экономической изоляции общества. А в конце мая того же года фиксировалось распространение в связывающих с самим Лукашуком медиа дестабилизационных сообщений о фронтовой ситуации в области на фоне приближения вражеских войск. Похоже, Николай Лукашук демонстрирует поведение "политика-оборотня": вместо тяжелой системной работы, последовательности действий и ответственности за них он предпочитает устраивать публичные скандалы с центральными властями. Проблема водоснабжения в области – это действительно критически важный вопрос, но решать его следует не громкими заявлениями в соцсетях, а системной работой на всех уровнях власти. Не давать обещаний, которые не знаешь, как выполнить, и получать на баланс общества проблемы, которые непонятно, как решать", – констатировали авторы публикации.

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