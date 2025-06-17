Фортификации не в приоритете: на что тратят миллиарды в Днепропетровской области

На прошлой неделе украинское общество всколыхнула новость, что якобы оккупанты пересекли административную границу Днепропетровской области. Затем информацию опровергли, однако по крайней мере на границе идут бои. И если представится возможность, российская армия зайдет в новую область. Фактически регион уже стал прифронтовым. Однако, несмотря на полномасштабную войну и постоянные массированные обстрелы, в Днепропетровской области строят четыре индустриальных парка.

Деньги. Иллюстративное фото

В Верховной Раде Украины сообщили, что в регионе зарегистрировано уже 4 индустриальных парка:

INNOVATION FORPOST (г. Днепр) – запуск первых производств ожидается в конце 2025 года.

Индустриальный парк "Кривбасс" (г. Кривой Рог) — в 2026 планируют ввести в эксплуатацию первое производственно-складское здание за счет городских властей. В 2025 году сосредоточится на строительстве инженерной инфраструктуры.

Индустриальный парк "Желтые воды" (г. Желтые Воды) — начаты земельные работы для нового завода. Далее планируют подвод железнодорожного пути.

Индустриальный парк "Экостил" (с. Новополье, Криворожский район) — находится на этапе предпроектных работ. Идет подготовка к устройству инженерных сетей.

Портал "Комментарии" пытался выяснить, сколько средств нужно на строительство этих индустриальных парков. По данным Верховной Рады, строительство индустриального парка INNOVATION FORPOST (г. Днепр) финансируется государством и городом 50:50, а "Кривбасс" (г. Кривой Рог) возводят за счет городских властей.

Известно, что в октябре 2024 года INNOVATION FORPOST должно было получить государственное финансирование на 150 млн грн с необходимых 326,9 млн для строительства трансформаторной подстанции.

Строительство парка "Кривбасс" требует около 5,7 млн грн.

На строительство парка Желтые воды нужно около 782 млн грн.

Стоимости строительства индустриального парка "Экостил" в открытых источниках нет.

Даже учитывая, что на данном этапе строительства были использованы не все средства, необходимые для реализации проектов, средства продолжают вкладывать в бизнес вместо фортификаций и обороны.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что происходит в Днепропетровской области.