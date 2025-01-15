Филатов о своем сроке в России: «Не смогу улететь в Таиланд и Египет»

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Недилько Ксения
9 лет колонии присудили заочно мэру Днепра Борису Филатову в России за "фейки" о ВС РФ и "разжигание ненависти по национальному признаку".
Борис Филатов, мэр Днепра
Городской голова Днепра вчера ничего не написал, однако сегодня отреагировал на эту новость: "Это – гордость".
Однако он обратил внимание на то, когда будет хоть какое-нибудь наказание прокурорам-"инвалидам" или "правоохранителям"-пенсионерам?
"Проще говоря, когда страна-террорист обратит свое внимание, на всю сволочь, которая доставляет убытки и уничтожает в Украине местное самоуправление?
Вопрос, без сомнения, риторический", – пишет Филатов.
Он сообщил, что горд, что находится теперь в "компании" Василия Малюка, Кирилла Буданова, украинских военных и журналистов, а не "инвалидов" и "пенсионеров".
Однако заметил, что теперь у него будут проблемы с посещением некоторых стран.
"Можно долго смеяться над такими "приговорами", но это действительно не смешно.
Политика и война когда-нибудь закончатся, но, мне уже никогда не поехать, например, в Таиланд или Египет… ", – отметил Борис Филатов.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Бориса Филатова в список "террористов и экстремистов".
А вчера Московская прокуратура сообщила, что суд в стране-террористке заочно приговорил к 9 годам колонии мэра Днепра Бориса Филатова за "фейки" о ВС РФ.
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