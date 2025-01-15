Филатов о своем сроке в России: «Не смогу улететь в Таиланд и Египет»

9 лет колонии присудили заочно мэру Днепра Борису Филатову в России за "фейки" о ВС РФ и "разжигание ненависти по национальному признаку".

Борис Филатов, мэр Днепра

Городской голова Днепра вчера ничего не написал, однако сегодня отреагировал на эту новость: "Это – гордость".

"Это ответ всем подонкам, периодически пытающимся меня скомпрометировать и рассказывать (особенно из-за границы) "кто больше патриот"", – отметил мэр Днепра.

Однако он обратил внимание на то, когда будет хоть какое-нибудь наказание прокурорам-"инвалидам" или "правоохранителям"-пенсионерам?

"Проще говоря, когда страна-террорист обратит свое внимание, на всю сволочь, которая доставляет убытки и уничтожает в Украине местное самоуправление? Вопрос, без сомнения, риторический", – пишет Филатов.

Он сообщил, что горд, что находится теперь в "компании" Василия Малюка, Кирилла Буданова, украинских военных и журналистов, а не "инвалидов" и "пенсионеров".

Однако заметил, что теперь у него будут проблемы с посещением некоторых стран.

"Можно долго смеяться над такими "приговорами", но это действительно не смешно. Политика и война когда-нибудь закончатся, но, мне уже никогда не поехать, например, в Таиланд или Египет… ", – отметил Борис Филатов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Бориса Филатова в список "террористов и экстремистов".

А вчера Московская прокуратура сообщила, что суд в стране-террористке заочно приговорил к 9 годам колонии мэра Днепра Бориса Филатова за "фейки" о ВС РФ.