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Эвакуация на Днепропетровщине: куда вывозят людей

В Днепропетровской области проходит эвакуация: куда вывозят жителей

сегодня, 09:42
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Недилько Ксения

Еще 20 человек из прифронтовых сел Синельниковского района Днепропетровщины были эвакуированы в Закарпатье. Среди них 14 детей. На западе Украины для семей созданы комфортные условия. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и поблагодарил коллег за гостеприимство.

Эвакуация на Днепропетровщине: куда вывозят людей

Эвакуация из Днепропетровской области

Сейчас жители населенных пунктов Новопавловской, Межевской и Великомихайловской громад из-за вражеских атак вынуждены покидать свои дома.

"Поддерживаем их в решении уехать на более безопасные территории. Проводится домовый обход. Формируются списки тех, кто решился уехать. В приоритете семьи с детьми, маломобильные, люди постарше.

Выполняем заявки на эвакуацию. В области места временного проживания подготовили в Самаровском и Каменском районах", – отмечает глава области.

Он сообщил, что работает горячая линия – 066 748 69 81. К процессу эвакуации вовлечены местное самоуправление, полиция, благотворительные организации – OCHA, УВКБ ООН. А еще – гуманитарная миссия "Пролиска".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Днепропетровщина находится на границе с Донецкой областью, из-за чего приграничные громады постоянно страдают от обстрелов из артиллерии и управляемыми авиационными бомбами. Пока что официально обязательная эвакуация в области не объявлена, тем не менее, люди принимают решение уехать в более безопасные места.

Эвакуация на Днепропетровщине: куда вывозят людей - фото 2
Эвакуация на Днепропетровщине: куда вывозят людей - фото 3
Эвакуация на Днепропетровщине: куда вывозят людей - фото 4

                                                                                                                                                                                                                    



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