logo

BTC/USD

96592.70

ETH/USD

3457.99

LTC/USD

106.76

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Эвакуация из Днепропетровской области: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Эвакуация из Днепропетровской области: что известно

Жителей области призывают не паниковать

сегодня, 14:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Синельниковском районе Днепропетровской области распространяются фейковые сообщения об эвакуации. Официально ситуация контролируется, а эвакуация не объявлена. В районной военной администрации уточнили, что только формируются списки лиц, которые могут нуждаться в помощи в случае ухудшения ситуации безопасности.

Эвакуация из Днепропетровской области: что известно

Иллюстративное фото

Жителям напоминают проверять информацию только из официальных источников. Район граничит с Донетчиной и Запорожьем, поэтому некоторые из прифронтовых сел решают эвакуироваться самостоятельно.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Третьей штурмовой сообщили, что на Харьковщине "перерывов на праздники нет". Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщил о дерзких атаках РФ в Харьковской области.

"Штурмовые действия врага на Харьковском направлении происходят ежедневно, перерывов "на праздники" не имеем. К реке Оскол армия РФ пробивается и со стороны Макеевки (южнее), и в районе Загрызового (севернее). В районе Двухлетней они постоянно проводят попытки перехода, при поэтому довольно дерзкие — на обычных лодках, которые иногда воруют у местных. угрозу для Купянска и Боровой", — отметил Жорин.

Основная сложность — погодные условия, которые иногда мешают проводить разведку подходов, а также нанесение огневого поражения дронами. "Иногда РФ прям в упор успевают подходить к позициям, после чего нам приходится проводить зачистку этой местности, помогать соседним подразделениям вернуть позиции", — добавил Жорин.                                                                                                                                 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости