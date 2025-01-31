Эвакуация из Днепропетровщины: в ОВА прокомментировали ситуацию

Сегодня на Днепропетровщине обязательная эвакуация не объявлена ни в одной громаде, но ОВА вместе с местным самоуправлением предлагает всем желающим помощь, если есть желание уехать добровольно. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Иллюстративное фото

"Есть убежища, есть свободные места, есть транспорт! Куда звонить – читать здесь. Или просто обратитесь к председателям ваших громад! Они знают алгоритм и помогут. Мы – в коммуникации", – подчеркнул глава области.

Он также намекнул на публикацию главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука по поводу эвакуации.

"Еще раз о некоторых "блогерах" из числа чиновников. Которым безразлично, на чем поднимать свои рейтинги! Лучше больше реальных дел! Становитесь рядом и помогайте, а не хайпуйте за пределами страны. От какой-либо помощи не откажемся. Возвращайтесь и присоединяйтесь к процессу! Сила страны в единстве, а не в политических амбициях", – подчеркнул Лысак.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что жителей прифронтовых громад Днепропетровской области призывают эвакуироваться из-за непосредственной близости к линии боевого столкновения, а также опасности обстрелов артиллерией и управляемыми авиабомбами. О необходимости выезда с некоторых территории Днепропетровщины сообщил председатель облсовета Николай Лукашук, который якобы получает вопросы, стоит ли уезжать, от людей.

"Во время войны каждый день связан с риском и опасностью. Если у вас есть возможность выехать с прифронтовых территорий, стоит сделать это заранее. Областная военная администрация может обеспечить выезд с опасных территорий и места жительства. Если вы решили остаться, важно четко оценить все риски и быть готовыми к любым ситуациям", – отметил глава облсовета.

Лукашук добавил, что официальная эвакуация из прифронтовых громад не объявлена, поэтому люди сами должны выбирать для себя безопасный вариант.