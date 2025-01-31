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Эвакуация из Днепропетровщины: в ОВА прокомментировали ситуацию

Глава ДнепрОВА прокомментировал ситуацию в области безопасности

сегодня, 09:07
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Недилько Ксения

Сегодня на Днепропетровщине обязательная эвакуация не объявлена ни в одной громаде, но ОВА вместе с местным самоуправлением предлагает всем желающим помощь, если есть желание уехать добровольно. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Эвакуация из Днепропетровщины: в ОВА прокомментировали ситуацию

Иллюстративное фото

"Есть убежища, есть свободные места, есть транспорт! Куда звонить – читать здесь.

Или просто обратитесь к председателям ваших громад! Они знают алгоритм и помогут. Мы – в коммуникации", – подчеркнул глава области.

Он также намекнул на публикацию главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука по поводу эвакуации.

"Еще раз о некоторых "блогерах" из числа чиновников. Которым безразлично, на чем поднимать свои рейтинги!

Лучше больше реальных дел! Становитесь рядом и помогайте, а не хайпуйте за пределами страны. От какой-либо помощи не откажемся. Возвращайтесь и присоединяйтесь к процессу!

Сила страны в единстве, а не в политических амбициях", – подчеркнул Лысак.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что жителей прифронтовых громад Днепропетровской области призывают эвакуироваться из-за непосредственной близости к линии боевого столкновения, а также опасности обстрелов артиллерией и управляемыми авиабомбами. О необходимости выезда с некоторых территории Днепропетровщины сообщил председатель облсовета Николай Лукашук, который якобы получает вопросы, стоит ли уезжать, от людей.

"Во время войны каждый день связан с риском и опасностью. Если у вас есть возможность выехать с прифронтовых территорий, стоит сделать это заранее. Областная военная администрация может обеспечить выезд с опасных территорий и места жительства. Если вы решили остаться, важно четко оценить все риски и быть готовыми к любым ситуациям", – отметил глава облсовета.

Лукашук добавил, что официальная эвакуация из прифронтовых громад не объявлена, поэтому люди сами должны выбирать для себя безопасный вариант.



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