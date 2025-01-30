Эвакуация из Днепропетровщины: что говорят во власти

Жители прифронтовых громад Днепропетровской области призывают эвакуироваться из-за непосредственной близости к линии боевого столкновения, а также опасности обстрелов артиллерией и управляемыми авиабомбами.

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О необходимости выезда с некоторых территории Днепропетровщины сообщил председатель облсовета Николай Лукашук, который якобы получает вопросы, стоит ли уезжать, от людей.

"Во время войны каждый день связан с риском и опасностью. Если у вас есть возможность уехать с прифронтовых территорий, следует сделать это заранее. Областная военная администрация может обеспечить выезд с опасных территорий и мест для проживания. Если вы решили остаться, важно четко оценить все риски и быть готовыми к любым ситуациям", – отметил глава облсовета.

Лукашук добавил, что на данный момент официальная эвакуация из прифронтовых громад не объявлена, поэтому люди сами должны выбирать для себя безопасный вариант.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ранее начальник ДнепрОВА Сергей Лысак попросил Николая Лукашука не давать оценку ситуации безопасности в области. Все из-за того, что председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области).

На это сообщение, быстро распространившееся в пабликах и СМИ, ответил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Хочу дать совет всем блогерам из числа должностных лиц Днепропетровщины, которые считают себя профессиональными экспертами по военным делам. Раскрою тайну. КАБы и вражеская артиллерия для людей из пограничных громад — не новость. Рейтингов на страхе не получишь! Вместо постов и запугиваний сделайте лучше что-нибудь реальное, а не как всегда. Комментировать чужие информационные вбросы точно не буду, пусть это делают их авторы. Напоминаю: единственным официальным источником о ситуации на фронте есть военные группировки", – написал глава ОВА.